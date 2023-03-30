Кабмін спростив процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників

Тепер виробникам дронів не треба буде отримувати на це висновок від Служби безпеки

Сьогодні, 30 березня, Кабмін ухвалив постанову, що на час воєнного стану спрощує процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайла Федорова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ще один важливий крок для розвитку українського ринку БпЛА. Разом з Мінекономіки та за максимальної підтримки СБУ спростили процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників в Україну на час воєнного стану. Тепер виробникам дронів не треба буде отримувати на це висновок від Служби безпеки», – повідомив міністр.

Федоров пояснив, що раніше на отримання висновку йшло до 15 днів. А сама експертиза затягувала процес ввезення комплектуючих для дронів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наприклад, GPS модулів або термальних камер. Спрощення процедури пришвидшить ввезення, збірку та доставку цих комплектуючих на фронт», – додав він.

Нагадаємо, триває 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та трьох авіаційних ударів, здійснив п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.