Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову

Дипломатичні відомства будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном

Документ поки не набрав чинності

Уряд ухвалив постанову про новий порядок військового обліку в Україні. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Тепер дипломатичні відомства будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном. І «сприяти» їх поверненню в Україну під час мобілізації, у воєнний час та особливий період.

На роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть прийняти лише після пред'явлення ним актуального військового квитка (у тому числі через «Дію»), або ж постановки на військовий облік.

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Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через «Дію», при декларації місця проживання (порядок та механізм має розробити Міноборони).

Жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цієї постанови, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року.

Усі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних.

Громадяни України будуть ставати на військовий облік з 16 років (раніше було з 17).

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Документ поки не набрав чинності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у жовтні підписав закон про постановку жінок на військовий облік у добровільному порядку. При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, суміжну з медичною діяльністю, повинні обов'язково стати на облік військовозобов'язаних.