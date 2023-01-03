Головна Країна Політика
search button user button menu button

Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
Дипломатичні відомства будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном
фото ілюстративне

Документ поки не набрав чинності

Уряд ухвалив постанову про новий порядок військового обліку в Україні. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Тепер дипломатичні відомства будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном. І «сприяти» їх поверненню в Україну під час мобілізації, у воєнний час та особливий період.

На роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть прийняти лише після пред'явлення ним актуального військового квитка (у тому числі через «Дію»), або ж постановки на військовий облік.

Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через «Дію», при декларації місця проживання (порядок та механізм має розробити Міноборони).

Жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цієї постанови, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року.

Усі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних.

Громадяни України будуть ставати на військовий облік з 16 років (раніше було з 17).

Документ поки не набрав чинності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у жовтні підписав закон про постановку жінок на військовий облік у добровільному порядку. При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, суміжну з медичною діяльністю, повинні обов'язково стати на облік військовозобов'язаних.

Теги: Кабмін росія окупанти армія війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Питання збереження чоловіків на посадах педагогічних працівників у закладах дошкільної та позашкільної освіти сьогодні є актуальним
Ще одна категорія українців може отримати відстрочку від призову
16 жовтня, 2022, 12:59
Рада зробила військовий облік для жінок добровільним
Військовий облік для жінок. Парламент ухвалив закон
7 жовтня, 2022, 12:48
У Раді готують зміни щодо відстрочки від призову для студентів і не лише
Відстрочка від призову: нардепи готують зміни
6 листопада, 2022, 16:59

Політика

Вигнання ОПЗЖ з парламенту: список депутатів, які блокують рішення
Вигнання ОПЗЖ з парламенту: список депутатів, які блокують рішення
Банкова анонсувала нові «сильні рішення» Заходу для підсилення України
Банкова анонсувала нові «сильні рішення» Заходу для підсилення України
Резніков поспілкувався зі своїм польським колегою: про що говорили
Резніков поспілкувався зі своїм польським колегою: про що говорили
Банкова назвала три складові для виключення Росії з Радбезу ООН
Банкова назвала три складові для виключення Росії з Радбезу ООН
Для поляків Зеленський став політиком 2022 року
Для поляків Зеленський став політиком 2022 року
Кабмін дозволив бізнесу імпортувати електроенергію, щоб уникнути відключень
Кабмін дозволив бізнесу імпортувати електроенергію, щоб уникнути відключень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
49K
По всій Україні лунає повітряна тривога
8902
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
8700
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки
8363
Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб
7615
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту