Позбавлення громадянства Труханова: Служба безпеки повідомила деталі

За словами правоохоронців, міський голова Одеси досі має чинний закордонний паспорт РФ

Комісія при президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства міському голові Одеси Геннадію Труханову. Рішення ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки і затверджене указом глави держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Згідно з даними СБУ, станом на зараз міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином РФ та має чинний закордонний паспорт РФ. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби.

Згідно з даними СБУ, станом на зараз міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином РФ фото: ssu.gov.ua/СБУ

Зазначається, що мер Одеси отримав російський закордонний паспорт 15 грудня 2015 року. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом.

«Що стосується внутрішнього паспорта РФ, то, за наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та у підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта. Але у додаткових поясненнях повідомив, що скасування чи відмова особи від такого документа «не влечет лишение гражданства Российской Федерации, приобретенного лицом на законном основании», – йдеться в заяві.

Геннадій Труханов має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби РФ фото: ssu.gov.ua/СБУ

За словами пресслужби СБУ, Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Журналісти телемарафону повідомили, що мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Як повідомлялося, 13 жовтня на сайті президента України була оприлюднена петиція, що закликає позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу, всього за декілька годин, петиція зібрала понад 25 тис. підписів.

До слова, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».