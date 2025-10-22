Головна Техно Авто
search button user button menu button

Уряд виділив додаткові гроші на ремонт доріг у двох прифронтових областях

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд виділив додаткові гроші на ремонт доріг у двох прифронтових областях
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Свириденко: Безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах

Кабмін спрямував понад 700 млн грн на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також для Полтавської області. Про це повідомляє «Главком» посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Це важливі логістичні дороги, якими рухається військова техніка, гуманітарні вантажі, якими евакуюють людей. Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо як працює бізнес попри постійні обстріли, люди тримаються, громади відновлюються. Тому безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах», – наголосила Свириденко.

До слова, служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області передумала проводити капітальний ремонт ділянки дороги Івано-Франківськ-Бистриця, яка могла стати альтернативним шляхом до гірськолижного курорту «Буковель». Очікувана вартість робіт складала 2,4 млрд грн.

Також голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин навів показовий приклад, як держава зуміла домовитися так званим дорожнім картелем – Національною асоціацією дорожників України, в яку входять провідні компанії. За словами Сухомлина, йдеться про експлуатаційне утримання і поточний ремонт доріг. Традиційно, обласні Служби відновлення проводять тендери на два-п’ять років наперед. Очікувана вартість такого тендера могла сягати кілька мільярдів гривень.

Читайте також:

Теги: Кабмін Юлія Свириденко дороги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ткаченко заявив, що сьогодні головний ресурс столиці повинен бути спрямований на безпеку киян
Начальник КМВА з Подільського мосту нацькував правоохоронців на Кличка
14 жовтня, 09:04
Влада намагатиметься макимально відстрочити початок опалювального сезону
Нардеп засмутив прогнозом на опалювальний сезон
11 жовтня, 20:53
Уряд повторно виставив на приватизацію «Сумихімпром»
Уряд повторно виставив на приватизацію «Сумихімпром»
10 жовтня, 22:37
Сибіга: Закордонні українці всіх поколінь знають, наскільки це довгоочікуваний крок. Багато хто чекав на нього роками
З якими країнами Україна запровадить множинне громадянство: Кабмін визначив критерії
8 жовтня, 22:52
Кабмін погодив розлучення онлайн
Розірвати шлюб можна буде онлайн: коли запрацює послуга
8 жовтня, 21:40
Дорожники виконують фрезерування зношеного дорожнього покриття
Капітальний ремонт Харківського шосе: що зміниться після реконструкції
6 жовтня, 10:53
Раніше посадовець виконував обовʼязки очільника Закарпатської ОДА
Уряд звільнив очільника Державної служби у справах дітей
3 жовтня, 21:41
Співак купив перший автомобіль коли ще був неповнолітнім
«Почав грати в іншу гру». Пономарьов змінив тактику водіння автомобіля
1 жовтня, 17:49
«Київавтодор» радить враховувати обмеження при плануванні маршруту
Рух транспорту двома вулицями Печерського району обмежено до 7 жовтня (схема)
26 вересня, 14:30

Авто

Уряд виділив додаткові гроші на ремонт доріг у двох прифронтових областях
Уряд виділив додаткові гроші на ремонт доріг у двох прифронтових областях
Поліція США представила патрульний автономний автомобіль із ШІ: що він вміє
Поліція США представила патрульний автономний автомобіль із ШІ: що він вміє
ЄС схвалив масштабну реформу водійських прав
ЄС схвалив масштабну реформу водійських прав
Папа Римський продав ексклюзивний мотоцикл BMW: яка його ціна
Папа Римський продав ексклюзивний мотоцикл BMW: яка його ціна
Електромобілі в Україні під час війни: як вони впливають на енергосистему
Електромобілі в Україні під час війни: як вони впливають на енергосистему
Дві водійські послуги повернулись у «Дію»: як змінилися ціни
Дві водійські послуги повернулись у «Дію»: як змінилися ціни

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua