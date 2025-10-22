Уряд виділив додаткові гроші на ремонт доріг у двох прифронтових областях

Свириденко: Безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах

Кабмін спрямував понад 700 млн грн на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також для Полтавської області. Про це повідомляє «Главком» посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Це важливі логістичні дороги, якими рухається військова техніка, гуманітарні вантажі, якими евакуюють людей. Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо як працює бізнес попри постійні обстріли, люди тримаються, громади відновлюються. Тому безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах», – наголосила Свириденко.

До слова, служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області передумала проводити капітальний ремонт ділянки дороги Івано-Франківськ-Бистриця, яка могла стати альтернативним шляхом до гірськолижного курорту «Буковель». Очікувана вартість робіт складала 2,4 млрд грн.

Також голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин навів показовий приклад, як держава зуміла домовитися так званим дорожнім картелем – Національною асоціацією дорожників України, в яку входять провідні компанії. За словами Сухомлина, йдеться про експлуатаційне утримання і поточний ремонт доріг. Традиційно, обласні Служби відновлення проводять тендери на два-п’ять років наперед. Очікувана вартість такого тендера могла сягати кілька мільярдів гривень.