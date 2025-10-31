Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд змінив назву Міністерства культури та стратегічних комунікацій

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд змінив назву Міністерства культури та стратегічних комунікацій
фото: Новинарня

Уряд постановив перейменувати Міністерство культури та стратегічних комунікацій України на Міністерство культури

Кабмін видав постанову про перейменування Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

«Кабінет міністрів України постановляє: перейменувати Міністерство культури та стратегічних комунікацій України на Міністерство культури України. Міністерству культури забезпечити у двотижневий строк підготовку і подання Кабінетові міністрів України пропозицій щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови», – йдеться у документі.

Уряд змінив назву Міністерства культури та стратегічних комунікацій фото 1

До слова, у вівторок, 21 жовтня, Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури України. «За» проголосували 266 народних депутатів. Нардеп Ярослав Железняк наголосив, що Бережна стала п'ятим міністром культури за останні п'ять років.

Напередодні у середу, 15 жовтня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді призначити Тетяну Бережну Тетяну на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури.

Читайте також:

Теги: Кабмін Мінкульт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руйнування зафіксовані у 326 територіальних громадах по всій Україні
Скільки культурних об’єктів зруйнувала РФ? Статистика Мінкульту
2 жовтня, 07:35
Оновлений перелік містить препарати для лікування серцево-судинних захворювань, дисліпідемії, розладів психічного здоров'я тощо
Уряд розширив Національний перелік основних лікарських засобів
9 жовтня, 06:51
Кабмін вніс зміни у графік
Коли почнеться опалювальний сезон? Кабмін вніс зміни
13 жовтня, 13:37
Влада намагатиметься макимально відстрочити початок опалювального сезону
Нардеп засмутив прогнозом на опалювальний сезон
11 жовтня, 20:53
Тетяна Бережна має статус виконувачки обовʼязків міністерки культури
Тетяну Бережну рекомендовано на посаду міністра культури
15 жовтня, 12:29
Зозуля працювала заступницею директора державного підприємства «Український національний центр розбудови миру»
Кабмін призначив голову Держслужби у справах дітей
22 жовтня, 20:25
Уряд виділив додаткові гроші на ремонт доріг у двох прифронтових областях
Уряд виділив додаткові гроші на ремонт доріг у двох прифронтових областях
22 жовтня, 19:52
Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично
Електронний ТЦК: Кабмін ухвалив автоматичне продовження відстрочок
24 жовтня, 18:04
Наприкінці травня уряд призначив Андрія Осіпова очільником Держкіно
Кабмін достроково припинив членство очільника Держкіно у Раді з державної підтримки кінематографії
Вчора, 21:50

Політика

Уряд змінив назву Міністерства культури та стратегічних комунікацій
Уряд змінив назву Міністерства культури та стратегічних комунікацій
На Львівщині сталася ДТП: загинуло четверо військових
На Львівщині сталася ДТП: загинуло четверо військових
«Ти на руских не дуже гоні». Працівниця Вінницької ОВА отримала вирок за свої слова
«Ти на руских не дуже гоні». Працівниця Вінницької ОВА отримала вирок за свої слова
Україна та партнери розробляють спільний мирний план: деталі від Офісу президента
Україна та партнери розробляють спільний мирний план: деталі від Офісу президента
Новим заступником міністра юстиції став відомий нотаріус
Новим заступником міністра юстиції став відомий нотаріус
Олександр Мороз: Я знаю, хто прослуховував Кучму…
Олександр Мороз: Я знаю, хто прослуховував Кучму…

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua