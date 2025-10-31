Уряд змінив назву Міністерства культури та стратегічних комунікацій
Уряд постановив перейменувати Міністерство культури та стратегічних комунікацій України на Міністерство культури
Кабмін видав постанову про перейменування Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.
«Кабінет міністрів України постановляє: перейменувати Міністерство культури та стратегічних комунікацій України на Міністерство культури України. Міністерству культури забезпечити у двотижневий строк підготовку і подання Кабінетові міністрів України пропозицій щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови», – йдеться у документі.
До слова, у вівторок, 21 жовтня, Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури України. «За» проголосували 266 народних депутатів. Нардеп Ярослав Железняк наголосив, що Бережна стала п'ятим міністром культури за останні п'ять років.
Напередодні у середу, 15 жовтня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді призначити Тетяну Бережну Тетяну на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури.
