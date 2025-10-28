Сто днів роботи нового Кабміну. Зеленський провів нараду з урядовцями

Президент обговорив з міністрами проблеми у сфері охорони здоровʼя, оборони та енергетики

Президент Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями щодо результатів Кабінету міністрів за сто днів роботи, а також ключових завдань на наступні сто днів. Під час зустрічі доповідали премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та кожен з віцепремʼєрів та міністрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

«Оборона, захист та відновлення енергетики, підтримка наших людей, домовленості з партнерами, тиск на Росію і захист від її агресивного впливу – у кожного з урядовців мають бути чіткі результати за цими напрямами. Звітуватимуть регулярно і саме в такому широкому форматі спільної розмови», – каже він.

Зеленський доручив забезпечити невідкладно 100% фінансування для імпорту газу. «Вже є 70%, і розуміємо, як акумулювати необхідну суму. Міністри закордонних справ та енергетики мають забезпечити повну реалізацію наших домовленостей з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо фінансування та постачання необхідного обладнання для генерації електрики», – розповів президент.

Віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба доповів щодо стану робіт у регіонах. Премʼєр-міністр доповіла щодо роботи урядових програм підтримки прифронтових територій – і життя в громадах, і роботи бізнесу, оборонних заходів.

Глава держави доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі швидше працювати в напрямі синхронізації санкцій проти Росії. Міністр оборони Денис Шмигаль має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів – FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків.

«Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця. На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави», – каже український лідер.

Крім того, Зеленський обговорив з урядовцями проблеми у сфері охорони здоровʼя, зокрема ситуацію з цінами на ліки та доступністю ліків. «Міністр охорони здоровʼя повинен забезпечити конкретні результати для того, щоб люди відчули, що ліки дійсно стають доступнішими», – каже очільник України.

Віцепремʼєр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна отримала завдання залучати ресурси та кошти у сферу культури. «Є країни, які готові допомогти. МЗС та Офіс підтримають у міжнародній комунікації. Окремо й дуже детально працюємо щодо освітньої сфери, щоб наступного року забезпечити підвищення зарплати і вчителям у школах, і викладачам у закладах вищої освіти», – зазначив президент.

Міністр фінансів Сергій Марченко отримав доручення від президента опрацювати суспільні потреби в Україні, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів. «У сфері політики героїв та створення можливостей для українських ветеранів має бути значно більше активності та результатів, і це відповідальність не тільки профільного міністра, але й усієї системи влади, як центральної, так і обласної та місцевої в громадах», – розповів глава держави.

Перший віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров доповів президенту щодо заходів із цифровізації, і, зокрема, це стосується нових послуг у «Дії», електронного нотаріату, а також нового напряму державної роботи – електронного судочинства.

Крім того, президент проговорить з міністром соціальної політики сферу Денисом Улютіним його роботу, зустріч відбудеться цієї пʼятниці. «Також після повернення з відрядження окремо доповідатиме віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції», – каже він.

Як відомо, 17 липня Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду та її очільниці. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.