Сотні угорців видавали себе за українських біженців для тимчасового захисту у Німеччині

Влада Німеччини розслідує сотні випадків, коли громадяни Угорщини з угорськими паспортами намагалися зареєструватися як українські біженці, хоча не мали на це права

Як громадяни Європейського Союзу, ці особи не мають права на тимчасовий захист або соціальну допомогу, що надається українським біженцям

Влада Німеччини розслідує сотні випадків, коли громадяни Угорщини з угорськими паспортами намагалися зареєструватися як українські біженці, хоча не мали на це права.

Як повідомляє Welt, перевірки почалися після того, як міграційні служби федеральної землі Баден-Вюртемберг виявили, що серед біженців з України були особи, які не розмовляли українською мовою, а замість цього спілкувалися угорською або вимагали угорських перекладачів, пише «Главком».

Згідно з даними, отриманими від міграційних служб, із травня 2023 по жовтень 2025 року було зафіксовано 9640 підозрілих випадків, з яких 1136 припали на 2025 рік. Хоча багато з цих підозр не підтвердилися, виявлено, що 568 осіб мають угорське громадянство, зокрема деякі з них мали подвійне громадянство.

Як громадяни Європейського Союзу, ці особи не мають права на тимчасовий захист або соціальну допомогу, що надається українським біженцям.

Науковий співробітник Інституту регіональних досліджень та доцент Будапештського університету Етвеша Лоранда Петер Балог пояснив, що з 2010 року Угорщина надавала паспорти етнічним угорцям і ромам, що проживають на Закарпатті в Україні. Багато з них скористалися цією можливістю для поліпшення своїх умов працевлаштування та освіти.

Однак після початку повномасштабної війни в Україні, подвійне громадянство стало проблемою, особливо для тих, хто не зміг адаптуватися в Угорщині, зокрема для ромів, які стикалися з дискримінацією.

До слова, за даними нового дослідження Інституту Пестеля, в одній тільки Західній Німеччині зараз не вистачає близько 1,2 млн квартир. Ще рік тому Німецька спілка орендарів оцінювала дефіцит житла у 910 тис. – і це по всій країні.