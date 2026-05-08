ЄС погодив мільярдну позику для оборони України: куди підуть гроші

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Кабмін після рішення ЄС перепише держбюджет-2026
фото з відкртих джерел

Кабмін планує різко збільшити витрати на зброю, армію та захист енергетичної інфраструктури

Уряд підготував зміни до Державного бюджету України на 2026 рік для посилення сектору безпеки і оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Урядовці пояснили, що рішення стало можливим після погодження позики Європейського Союзу обсягом €90 млрд на 2026-2027 роки.

Цього року Україна очікує отримати 45 млрд євро міжнародної підтримки. Із цієї суми €31,8 млрд планують спрямувати на оборону та безпеку, ще €13,2 млрд –на покриття дефіциту державного бюджету.

Перший транш очікується вже у червні. У Кабміні заявили, що загалом доходи державного бюджету зростуть більш ніж на 2,2 трлн грн – переважно завдяки міжнародній допомозі та додатковим надходженням у межах виконання Плану України.

Найбільший блок змін стосується фінансування сектору безпеки та оборони. На ці потреби додатково передбачили 1,56 трлн грн. Зокрема:

  • 174,3 млрд грн. – на грошове забезпечення військовослужбовців;
  • 1,37 трлн грн. – на розвиток озброєння та військової техніки;
  • 14,6 млрд грн. – резерв для сектору безпеки та оборони.

Окремо уряд планує збільшити фінансування українського оборонно-промислового комплексу, модернізації техніки та виробництва власної зброї. Ще 40 млрд грн. передбачено на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та громад.

Ці кошти мають спрямувати на підготовку до осінньо-зимового періоду, захист енергетики та підтримку стабільної роботи критичної інфраструктури.

Крім того, уряд планує додатково виділити 40 млрд грн. до резервного фонду для оперативного реагування на виклики воєнного часу. У Кабміні подякували міжнародним партнерам за підтримку України та заявили, що працюватимуть із народними депутатами для ухвалення змін до бюджету у Верховній Раді.

Нагадаємо, що Євросоюз офіційно підтвердив: проведення податкової реформи та підвищення внутрішніх бюджетних надходжень є обов'язковою умовою для отримання Україною чергових траншів макрофінансової допомоги в рамках кредитної програми на €90 млрд.

