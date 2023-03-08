У США знято санкції з кількох колишніх структур російського «Ощадбанку»
Мінфін США виключив із списку санкцій колишню «доньку» Ощадбанку в Казахстані – Texakabank
Мінфін США виключив зі списку санкцій кілька колишніх дочірніх структур Ощадбанку. Про це йдеться на сайті відомства.
Згідно з документом, з-під санкцій було виведено чотири структури, пов'язані з казахстанським Texakabank. Штати зняли з них блокуючі та секторальні санкції.
При цьому Ощадбанк продав казахстанську доньку у вересні 2022 року. Після цього банк був перейменований на Bereke Bank, а новий власник попросив Мінфін США зняти з неї санкції.
Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів наприкінці лютого оголосив про запровадження нового пакету санкцій РФ, який охоплює металургійну, гірничодобувну галузі, а також десятки фізичних осіб та організацій.
Йдеться, зокрема, про такі банки та фінустанови:
- Московський Кредитний Банк, який входить до десятки найбільших банків Росії за розміром активів і вже виключено міжнародною платіжною системою SWIFT (раніше OFAC помістило цей банк до списку осіб, які підпадають під секторальні санкції, а тепер він також підлягає санкціям повного блокування);
- Металургійний Інвестиційний Банк (Металлінвестбанк), який використовував альтернативні платіжні шляхи для полегшення отримання платежів за російський експорт;
- банки «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зеніт» та МТС Банк, які також потрапили під санкції Великобританії 24 лютого, при цьому МТС банк має юрособу не тільки в Росії, а й в ОАЕ.
Уральський банк реконструкції та розвитку (УБРР), який також знаходиться під санкціями Канади та Великобританії.
- Ланта Банк, банк «Примор’я», СДМ-Банк та новосибірський соціальний комерційний банк «Лівобережний»;
фінансові організації «Зеніт Фінанс», «Зеніт Лізинг» та «Зеніт Факторинг МСП», пов'язані з банком «Зеніт».
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