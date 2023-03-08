У США знято санкції з кількох колишніх структур російського «Ощадбанку»

Мінфін США виключив із списку санкцій колишню «доньку» Ощадбанку в Казахстані – Texakabank

Мінфін США виключив зі списку санкцій кілька колишніх дочірніх структур Ощадбанку. Про це йдеться на сайті відомства.

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Згідно з документом, з-під санкцій було виведено чотири структури, пов'язані з казахстанським Texakabank. Штати зняли з них блокуючі та секторальні санкції.

При цьому Ощадбанк продав казахстанську доньку у вересні 2022 року. Після цього банк був перейменований на Bereke Bank, а новий власник попросив Мінфін США зняти з неї санкції.

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Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів наприкінці лютого оголосив про запровадження нового пакету санкцій РФ, який охоплює металургійну, гірничодобувну галузі, а також десятки фізичних осіб та організацій.

Йдеться, зокрема, про такі банки та фінустанови: