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    Радник глави Офісу президента «розстріляв» іншого радника Єрмака

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    Арестович пригрозив: &laquo;Так буде з кожним, хто упустив наш рейтинг&raquo; - Радник глави Офісу президента «розстріляв» іншого радника Єрмака
    Арестович пригрозив: «Так буде з кожним, хто упустив наш рейтинг»
    Фото: Олексій Арестович/ Facebook

    На Банковій використовують радикальні методи звільнення з посад

    Позаштатний радник глави офісу президента України і прессекретар делегації Києва в Тристоронньої контактній групі по Донбасу Олексій Арестович пожартував про кадрові перестановки на Банковій. Відповідний допис він оприлюднив у своєму Facebook.

    «Заміна Подоляка на Лещенка – не єдина перестановка в Офісі. Тепер ми стали розстрілювати. Відповідальним за це мене призначили. Офіційно повідомляю вас, що Міхал Міхалич П. щойно виконаний на задньому дворі Офісу. Так буде з кожним, хто упустив наш рейтинг. І якщо ми так робимо зі своїми, можете собі уявити, що ми зробимо з чужими?», – написав Арестович.

    Нагадаємо, помічник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вже не відповідає за інформаційну політику президентської канцелярії. Цю функцію тепер виконуватиме член Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко.

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    Теги: рейтинг радник звільнення Олексій Арестович прессекретар
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    Радник глави Офісу президента «розстріляв» іншого радника Єрмака