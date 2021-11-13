Радник глави Офісу президента «розстріляв» іншого радника Єрмака

Арестович пригрозив: «Так буде з кожним, хто упустив наш рейтинг»

На Банковій використовують радикальні методи звільнення з посад

Позаштатний радник глави офісу президента України і прессекретар делегації Києва в Тристоронньої контактній групі по Донбасу Олексій Арестович пожартував про кадрові перестановки на Банковій. Відповідний допис він оприлюднив у своєму Facebook.

«Заміна Подоляка на Лещенка – не єдина перестановка в Офісі. Тепер ми стали розстрілювати. Відповідальним за це мене призначили. Офіційно повідомляю вас, що Міхал Міхалич П. щойно виконаний на задньому дворі Офісу. Так буде з кожним, хто упустив наш рейтинг. І якщо ми так робимо зі своїми, можете собі уявити, що ми зробимо з чужими?», – написав Арестович.

Нагадаємо, помічник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вже не відповідає за інформаційну політику президентської канцелярії. Цю функцію тепер виконуватиме член Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко.

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