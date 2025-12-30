Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент спростував заяви РФ про зрив перемовин з США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент спростував заяви РФ про зрив перемовин з США
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент наголосив, що діалог з американськими партнерами триває щодня

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви росіян про зрив перемовин з американською стороною. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, передає «Главком».

Зеленський наголосив, що діалог з американськими партнерами триває щодня.

«Незважаючи на всі медійні закиди росіян щодо зриву наших перемовин з американцями, ми працюємо щодня. І сьогодні вже було кілька дзвінків нашої групи – Умєрова разом з американцями з Стівом Віткоффом. Ми проговорюємо наші наступні кроки», – наголосив глава України.

Нагадаємо, 29 грудня секретар РНБО Рустем Умєров провів розмову зі спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом. До дзвінка приєднався президент України Володимир Зеленський.

До слова, президент Володимир Зеленський підтвердив, що веде перемовини з американським лідером Дональдом Трампом про розміщення військ США в Україні. «Це війська США і тому саме Америка приймає такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками «коаліції рішучих». Ми б хотіли цього. Це сильна б позиція була в гарантіях безпеки», – сказав він.

Читайте також:

Теги: США Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи готова Росія закінчити війну?
Чи готова Росія закінчити війну?
23 грудня, 16:57
Віткофф вже шість разів літав до Москви, а зять Трампа вперше приєднався до нього
Як у Москві приймали американську делегацію – меню для Віткоффа і зятя Трампа
3 грудня, 04:20
Глава держави каже, що здатність Кремля вести війну проти України залежить від тиску партнерів
Зеленський оцінив останні агресивні заяви Путіна
18 грудня, 10:13
Під час урочистостей Володимир Зеленсьи вручив державні нагороди
Президент привітав воїнів та вручив нагороди під час урочистостей з нагоди Дня ЗСУ (фото)
6 грудня, 12:21
Деталі зустрічей із США: Зеленський про хід роботи українських переговорників
Президент України розповів про результати зустрічей з американською командою
23 грудня, 14:11
Відкладення нових тарифів є останнім сигналом того, що адміністрація Трампа прагне стабілізувати відносини з Китаєм
США відклали запровадження мит на китайські напівпровідники до 2027 року
23 грудня, 17:28
Президент розповів, що РФ ані у Святвечір, ані на Різдво не припиняла обстрілів України
Зеленський поговорив з патріархом Варфоломієм
25 грудня, 16:28
Найбільше постраждав Київ та область
Майже 500 дронів та 40 ракет атакували Україну – Зеленський
27 грудня, 10:49
Глава держави проводить діалог із лідерами щодо часткового фінансування української армії
Армія у 800 тисяч Україні не по кишені. Президент пояснив, де братимуть гроші на військо
20 грудня, 19:53

Політика

Уряд оновив правила організації харчування мобілізованих, які прибувають до ТЦК
Уряд оновив правила організації харчування мобілізованих, які прибувають до ТЦК
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
«Атака» на резиденцію Путіна. Україна обговорила з США російський фейк
«Атака» на резиденцію Путіна. Україна обговорила з США російський фейк
Президент спростував заяви РФ про зрив перемовин з США
Президент спростував заяви РФ про зрив перемовин з США
Президент визначився з тим, хто замінить Єрмака
Президент визначився з тим, хто замінить Єрмака
Зеленський веде перемовини з Трампом щодо розміщення американських військ в Україні
Зеленський веде перемовини з Трампом щодо розміщення американських військ в Україні

Новини

Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua