Президент спростував заяви РФ про зрив перемовин з США

Президент наголосив, що діалог з американськими партнерами триває щодня

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви росіян про зрив перемовин з американською стороною. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, передає «Главком».

Зеленський наголосив, що діалог з американськими партнерами триває щодня.

«Незважаючи на всі медійні закиди росіян щодо зриву наших перемовин з американцями, ми працюємо щодня. І сьогодні вже було кілька дзвінків нашої групи – Умєрова разом з американцями з Стівом Віткоффом. Ми проговорюємо наші наступні кроки», – наголосив глава України.

Нагадаємо, 29 грудня секретар РНБО Рустем Умєров провів розмову зі спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом. До дзвінка приєднався президент України Володимир Зеленський.

До слова, президент Володимир Зеленський підтвердив, що веде перемовини з американським лідером Дональдом Трампом про розміщення військ США в Україні. «Це війська США і тому саме Америка приймає такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками «коаліції рішучих». Ми б хотіли цього. Це сильна б позиція була в гарантіях безпеки», – сказав він.