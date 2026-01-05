Хмара замість Малюка. Зеленський призначив нового голову СБУ

Євген Хмара – український військовик, генерал-майор, начальник Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України з 25 серпня 2025 року

Президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний указ.

Зеленський зустрівся з Євгенієм Хмарою. «Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО «А» СБУ будемо масштабувати», – повідомив Зеленський.

За словами президента, вони обговорили також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції.

Нагадаємо, у 2023 році президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Дусика з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України. Новим керівником Центру спецоперацій «А» СБУ глава держави призначив Євгенія Хмару.

Сьогодні, 5 січня, очільник СБУ Василь Малюк пішов у відставку. Президент України Володимир Зеленський подякував Малюку за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі.