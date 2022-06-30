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    Події в Україні

    Президент Індонезії передав Путіну послання від Зеленського

    Деталі послання не розкриваються - Президент Індонезії передав Путіну послання від Зеленського
    Деталі послання не розкриваються
    фото з відкритих джерел

    Відодо наголосив, що готовий брати участь у налагодженні діалогу між лідерами Росії та України

    Президент Індонезії Джоко Відодо зараз перебуває з робочим візитом в Росії, там він передав російському диктатору Володимиру Путіну послання українського лідера Володимира Зеленського. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

    Повідомляється, що за підсумками зустрічі з Путіним на брифінгу Відодо заявив, що передав йому послання Зеленського. Деталі послання не розкриваються.

    Крім того, Відодо наголосив, що готовий брати участь у налагодженні діалогу між лідерами Росії та України.

    «Я передав послання президента Зеленського до президента Путіна і висловив свою готовність налагодити спілкування між двома лідерами», – заявив він.

    Як повідомлялось, у рамках робочого візиту до України Відодо вже відвідав знищений окупантами Ірпінь.

    Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який 2022 року є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки». У свою чергу Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь в індонезійському саміті, та висловив сподівання, що той пройде без участі Росії.

    До слова, влада Індонезії готова виділити $5 млн для відновлення медичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок бойових дій.

    Крім того, за словами прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, Джоко Відодо, який раніше запрошував на саміт «Великої двадцятки» і Володимира Путіна, виключив очну присутність російського диктатора цьому заході.

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    Теги: росія окупанти війна Індонезія Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент Індонезії передав Путіну послання від Зеленського