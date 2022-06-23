Казахстанський політолог пояснив, хто допомагає Токаєву стримувати агресію Путіна

«Казахстан намагається врівноважувати Росію за рахунок підсилення тюркського, або китайського векторів»

Політолог Айдар Амребаєв у інтерв’ю «Главкому» розповів, хто нині має на президента Токаєва найбільший вплив: Китай, США чи Росія.

«Мене часто запитують, на чиєму боці Казахстан: Заходу, Росії чи Китаю. Я сказав би, що Казахстан на стороні Казахстану. Зовнішньополітична доктрина Казахстану будується на багатовекторності, збалансованості зовнішнього впливу. Токаєв, як ніхто інший, розуміє, що перевищення впливу одного з факторів призводить до дестабілізації, тому намагається стримувати вплив Росії за рахунок посилення альтернативних векторів, тюркського чи китайського», – сказав політолог.

Путін, до речі, на економічному форумі говорив про те, що саме розбалансування зовнішньополітичного курсу українського керівництва у 2014 році стало тригером чи стимулом для активного протистояння цьому з боку Росії.

Наразі Токаєв хоче запропонувати своєму народу нову економічну стратегію, над цим працюють експерти відповідного профілю.

«Дехто припускає, що нам потрібно переорієнтувати економіку на внутрішній ринок. Є й ті, хто підтримує центрально-азіатську економічну кооперацію, створення спільного ринку з країнами Центральної Азії», – розповів Амребаєв.

Нагадаємо, кзахстанський політолог пояснив поведінку президента Токаєва на форумі у Петербурзі.

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