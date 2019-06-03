Кернес хоче бути в коаліції з новою владою в Раді та виступив за прямі переговори з РФ



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Співголова партії «Довіряй справам» Геннадій Кернес

Кернес не розуміє, «чому ми соромимося прямих переговорів із Росією»

Мер Харкова та співголова партії «Довіряй справам» Геннадій Кернес заявив, що хотів би, щоб його партія брала участь у формуванні коаліції в новому парламенті.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Якщо ми не чужі новій владі - а ми збираємося тільки допомагати новій владі, ми, звичайно, хочемо бути в коаліції», - заявив Кернес після закінчення об'єднавчого з'їзду партії «Довіряй справам».

Також Кернес розповів, що є прихильником прямих переговорів із Росією.

«Чому ми соромимося прямих переговорів із Росією? Тому що це країна-агресор, а не країна-сусід? А я вважаю, що все має вирішуватися з розумом, і ми повинні насамперед покаятися, що ми звинувачуємо один одного, а потім знаходимо крайніх і не просимо вибачення», - заявив він.

Як повідомлялося, проукраїнські сили у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам».

Також перед початком проведення з'їзду новоствореної партії мера міста Геннадія Кернеса «Довіряй справам» проукраїнські сили змусили його делегатів йти «коридором ганьби».