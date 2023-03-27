У Львові відбувся суд над екснардепом Кивою

Наступне засідання суду по справі Киви заплановано на 3 квітня

Сьогодні, 27 березня, Личаківський суд Львова провів засідання щодо посягання на територіальну цілісність України з боку екснардепа Іллі Киви від забороненої «Опозиційна платформа – За життя!». Одним зі свідків у справі виступає чинний нардеп Віталій Безгін («Слуга народу»). Про це повідомляє рух Чесно.

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У коментарі Безгін зазначив, що ще у березні 2020 року писав заяву в ДБР та ГПУ на Киву за те, що він розповсюджував на своїх сторінках у соцмережах портрети Сталіна та проросійські гасла.

«Мене питали, чи я вбачаю в цьому свідомі дії. Звісно, що вбачаю. Слідчі органи мають ідентифікувати та довести, чи безпосередньо ці акаунти у соцмережах належать Киві. Ці сторінки активно ведуться досі. Сподіваюсь, це все буде доведено», – зазначив нардеп.

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Наступне засідання суду по справі Киви заплановано на 3 квітня.

Нагадаємо, підозру Киві у держзраді та посяганні на територіальну цілісність ГПУ повідомила в березні 2022 року. Згодом правоохоронні органи відкрили провадження за ще трьома статтями — публічні заклики до насильницької зміни влади, поширення комуністичної символіки та пропаганда війни.

Соціалістичну партію, яку очолював Кива, заборонили влітку 2022 року.

Кива виїхав до Іспанії ще до повномасштабного вторгнення, а згодом переїхав до Росії, де, за останніми даними, досі переховується від відповідальності.