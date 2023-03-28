Прикордонник «зливав» ФСБ інформацію про охорону північних рубежів України: деталі

Зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою

Контррозвідка Служби безпеки спільно зі співробітниками внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрила ще одного російського агента у ході спецоперації у Чернігівській області. Фігурантом виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону.

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Ще до початку повномасштабного вторгнення посадовець був завербований кадровим співробітником ФСБ.

Після 24 лютого минулого року ворог «активував» свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни.

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Насамперед агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області.

Саме ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму «куратору» з ФСБ через месенджер у Телеграм.

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника і затримали його на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи проводили співробітники СБУ у Чернігівській області спільно з Головним відділом внутрішньої та власної безпеки «Центр» Держприкордонслужби за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Львові ворожу інформаторку. Зловмисницею виявилась мешканка Миколаївщини, яка є рідною сестрою ще одного зрадника Батьківщини, нещодавно затриманого СБУ.