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Прикордонник «зливав» ФСБ інформацію про охорону північних рубежів України: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонник «зливав» ФСБ інформацію про охорону північних рубежів України: деталі
фото: пресслужба СБУ

Зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою

Контррозвідка Служби безпеки спільно зі співробітниками внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрила ще одного російського агента у ході спецоперації у Чернігівській області. Фігурантом виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону.

Ще до початку повномасштабного вторгнення посадовець був завербований кадровим співробітником ФСБ.

Після 24 лютого минулого року ворог «активував» свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни.

Насамперед агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області.

Саме ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму «куратору» з ФСБ через месенджер у Телеграм.

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника і затримали його на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).  Зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи проводили співробітники СБУ у Чернігівській області спільно з Головним відділом внутрішньої та власної безпеки «Центр» Держприкордонслужби за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Львові ворожу інформаторку. Зловмисницею виявилась мешканка Миколаївщини, яка є рідною сестрою ще одного зрадника Батьківщини, нещодавно затриманого СБУ. 

Теги: Миколаїв розслідування державна зрада інспектор ворог 24 лютого зрада СБУ Чернігівщина прикордонники

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