Київська влада порушила домовленості з харківськими політиками з виборів до місцевої облради?

Харківські ЗМІ повідомляють, що облраду замість Сергія Чернова очолить Артур Товмасян

Всупереч прогнозам політичних експертів, «Блок Кернеса – Успішний Харків» не контролюватиме Харківську облраду. Сергій Чернов, який уже обіймав цю посаду до торішніх місцевих виборів, і якого висунула ця політсила, не був схвалений в Києві. Замість нього облраду очолить Артур Товмасян, як повідомляють харківські ЗМІ і Telegram-канали.

Як відомо, Блок Кернеса висунув Чернова на посаду голови облради ще тиждень тому. Політик обирався депутатом Харківської облради V, VI, VII і VIII скликань, а з жовтня 2008 року є незмінним головою цього органу влади. У складі новообраної облради буде 46 депутатів від «Блоку Кернеса – Успішний Харків», 29 — від ОПЗЖ, по 17 – від «Слуги народу» і Блоку Світличної, 11 – від «Європейської солідарності».

Політичний сегмент Telegram оцінив різку зміну розкладу на Харківщині як «кидок» місцевого істеблішменту з боку Києва.

«У Харківській області влада в черговий раз смачно плюнула в обличчя виборцям. Переможців місцевих виборів-2020 року – депутатів від «Блоку Кернеса – Успішний Харків» – жбурнули збоченим чином. Спочатку пообіцяли посаду голови облради, пару тижнів водили за ніс і їздили по вухах, викликали в Київ. А там сказали – всім спасибі, всі вільні. «Слуга народу» ближче до тіла, тому командувати парадом будемо самі: ось вам хороша людина Артур Товмасян з правильним партквитком. У підсумку Блок Кернеса зі своїми 36% голосів ошелешено дивиться, як «Слуги» зі своїми 11% збираються на блакитному оці рулити областю. Облрада – так облрада, свавілля – так свавілля. Ось тільки навіщо взагалі влаштовувати ці ігри в демократію і вибори, реформи і справедливість, якщо в результаті в крісла знову саджають призначенців? І не треба тільки дивуватися потім, що Зе-рейтинг в регіоні проб'є дно, а місцеві еліти перестануть чути Київ від слова взагалі», – пише «Легитимный».

Те, що центральна влада вважала за можливе так обійтися з Блоком Кернеса, місцевий політикум пов'язує з діями Ігоря Терехова – першого заступника мера Харкова Геннадія Кернеса, що нині перебуває на лікуванні в «Шаріте». На місцевих виборах він керував виборчою кампанією «Успішного Харкова». Автори харківського Telegram-каналу «Раклы» вважають: «Самовпевненість Терехова може зіграти злий жарт з успішними».

Раніше ЗМІ повідомляли, що Банкова спокушала Терехова позицією харківського губернатора на місце звільненого Зеленським Олександра Кучера. Однак в результаті головою ХОДА стала ставлениця «Слуги народу» Айна Тимчук, а облрадою буде керувати Артур Товмасян.