Кім заявив про закриття Миколаєва

Людей закликають закупити їжу, воду та планувати свої дії

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував, що обласний центр закриють на якийсь час для нейтралізації колаборантів та зрадників. Про це Кім написав у Telegram.

За словами голови ОВА, від минулого дня – 19 липня – надійшло 18 листів щодо ймовірної діяльності колаборантів та зрадників. Зараз влада їх обробляє та перевіряє інформацію.

«Щодо закриття міста Миколаєва. Це планується за тиждень-два. Якраз закінчаться жнива та ми відпрацюємо максимально всі дані. Місто закриємо на день чи два. Про це разом з військовими ми повідомимо завчасно, щоб люди могли закупити їжу, воду та мали змогу спланували свої дії. Та відпрацюємо необхідні адреси, за якими спостерігаємо», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв винагороду у $100 за допомогу у викритті коригувальників російського вогню.

Сьогодні Кім опублікував інструкцію, як повідомляти про коригувальників ворожого вогню та отримати винагороду. Відомості потрібно буде надіслати на електронну пошту.

7 липня стало відомо, що Служба безпеки України затримала мешканця Миколаєва, який крім розвідки дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах. Надані зловмисником дані були використані РФ щонайменше при коригуванні масових ракетних обстрілів м. Миколаєва, які відбулися у період з 26 по 30 червня.