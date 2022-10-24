Макрон звинуватив РПЦ у виправданні агресії РФ в Україні

Кремль маніпулює Російською православною церквою у своїх інтересах

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що православна церква Росії дозволяє владі країни маніпулювати собою для виправдання війни в Україні. Про це інформує Голос Америки.

«Релігійні лідери також відіграють роль опору, коли стикаються з нерозсудливістю цих подій, – сказав Макрон, посилаючись на війну Росії проти України. – Ми добре знаємо, як православною релігією сьогодні маніпулюють можновладці в Росії, щоб виправдати свої дії. Тут необхідний опір», – заявив президент Франції.

Макрон нагадав, що опір означає «ніколи не виправдовуватися, не потрапляти в пастку, не підтримувати політичні проєкти, спрямовані на заперечення гідності кожної людини».

Раніше Макрон назвав головну умову переговорів між Україною та РФ.

Також стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін розгнівався через заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо ситуації в Нагірному Карабасі. Глава Франції заявив, що Москва навмисне дестабілізує обстановку в регіоні, щоб послабити Вірменію.