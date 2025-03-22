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Зеленський приїхав на Донеччину (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський приїхав на Донеччину (відео)
фото: скріншот з відео

Сьогодні, 22 березня, президент Володимир Зеленський приїхав на Донеччину та поспілкувався з військовими біля легендарної стели на вʼїзді в область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі лідера України.

«Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям. Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас», – написав президент.

Нагадаємо, що вчора, 21 березня, президент України Володимир Зеленський і президент Чехії Петр Павел відвідали Мощун на Київщині в річницю звільнення цього села від російських окупантів.

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Теги: військові Донеччина Володимир Зеленський

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