Міністр часів Януковича може бути причетним до депортації українських дітей (розслідування)

У березні 2022 року на території комплексів ексміністра «Аквамарин» та «Аква Делюкс» перебували «діти з Донбасу»

Колишній міністр оборони України Павло Лебедєв активно співпрацює з окупаційною адміністрацією окупованих територій та бере участь у фінансуванні проєктів російської адміністрації на території тимчасово окупованого Севастополя. Зокрема, у липні 2022 року місцеве видання «Інформер» привітало його з 60-річчям, назвавши «відповідальним інвестором» і «розбудовником економіки міста». Про це розповідає «Главком» у матеріалі «Добропорядний» кривавий інвестор. Як Росія розплатилася з ексміністром оборони України».

Сам Лебедєв у коментарі для «Інформера» заявив, що у березні 2022 року на території його комплексів «Аквамарин» та «Аква Делюкс» перебували «евакуйовані діти з Донбасу». Такі заяви можуть свідчити про причетність ексміністра до примусової депортації українських дітей.

Ексміністр оборони України Павло Лебедєв ініціював «відпочинок евакуйованих дітей з Донбасу» у власній мережі комплексів відпочинку фото: скриншот: ruinformer.com

Крім того, 29 травня 2024 року в Севастополі відкрили мультимедійний виставково-експозиційний комплекс «Севастополь. Воїнство земне та небесне», приурочений до 80-ї річниці визволення міста від нацистських військ. Комплекс був споруджений за ініціативою благодійної організації Лебедєва «Ми – севастопольці», що належить безпосередньо Лебедєву.

Як повідомляв «Главком» з посиланням на Reuters, докази воєнних злочинів на $26 млн, скоєні Росією в Україні, могли бути видалені після того, як США припинили фінансувати групу дослідників Єльського університету, що знаходила й повертала додому депортованих українських дітей. Державний департамент і Єльський центр «зберігали докази викрадення дітей з України, яких вони ідентифікували, щоб поділитися ними з Європолом і урядом України для забезпечення їх повернення, йдеться у листі законодавців-демократів на чолі з представником штату Огайо Грегом Ландсманом.

Законодавці наголошують, що у них є підстави вважати, що дані з цього сховища були безповоротно видалені. «Якщо це правда, то це матиме руйнівні наслідки», – заявили законодавці-демократи.

Також «Главком» повідомляв, що ексочільник Міноборони України Павло Лебедєв, який після початку Революції Гідності втік до окупованого Криму, активно інвестує в будівельні проєкти Севастополя та Криму, – причому використовує офшорні схеми для обходу санкцій.

До речі, ще у 2020 році стало відомо, що Павло Лебедєв навіть після втечі до Криму продовжував заробляти на українських підприємствах. Прикладом таких незаконних заробітків було ТОВ «Дизельний завод» у Кривому Розі.