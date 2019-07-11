Клімкін вирішив брати участь у «нелідерському» політичному проєкті
Клімкін запевняє, що мав пропозиції від партій, які ідуть на вибори в Раду
Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що братиме участь у політичному проєкті, який не має одного лідера.
Про це він сказав в ефірі «Громадського».
Відповідаючи на питання, чому Клімкін не іде на дострокові парламентські вибори з партією «Європейська солідарність» Петра Порошенка, міністр сказав:
«Дуже просто. Перше: команди, якій би я довіряв повністю - не знайшов. Друге: я вважаю, що настав спробувати створити нелідерську команду. Такі приклади були. Всі проєкти, які я бачу зараз - вони суто лідерські. І з цими проектами змінити щось в Україні не можна», - зазначив він.
Клімкін додав, що мав пропозиції від партій, які ідуть на вибори в Раду.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що формат відеозвернення президента Володимира Зеленського до російського колеги Володимира Путіна прийнятний, але його недостатньо.
Нагадаємо, 8 липня Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна і запропонував йому провести переговори у Мінську, за участю президента США та глав європейських держав.