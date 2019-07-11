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    Політика

    Клімкін вирішив брати участь у «нелідерському» політичному проєкті

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    Глава МЗС України Павло Клімкін - Клімкін вирішив брати участь у «нелідерському» політичному проєкті
    Глава МЗС України Павло Клімкін

    Клімкін запевняє, що мав пропозиції від партій, які ідуть на вибори в Раду

    Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що братиме участь у політичному проєкті, який не має одного лідера.

    Про це він сказав в ефірі «Громадського».

    Відповідаючи на питання, чому Клімкін не іде на дострокові парламентські вибори з партією «Європейська солідарність» Петра Порошенка, міністр сказав:

    «Дуже просто. Перше: команди, якій би я довіряв повністю - не знайшов. Друге: я вважаю, що настав спробувати створити нелідерську команду. Такі приклади були. Всі проєкти, які я бачу зараз - вони суто лідерські. І з цими проектами змінити щось в Україні не можна», - зазначив він.

    Клімкін додав, що мав пропозиції від партій, які ідуть на вибори в Раду. 

    Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що формат відеозвернення президента Володимира Зеленського до російського колеги Володимира Путіна прийнятний, але його недостатньо.

    Нагадаємо, 8 липня Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна і запропонував йому провести переговори у Мінську, за участю президента США та глав європейських держав.

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