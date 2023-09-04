Епоху олігархів нарешті завершено?

Багато років влада була заручником своєрідної «дилеми в’язня»

Ігор Коломойський – крутий шахіст, майстер непередбачуваних стратегій та деструктивної манери перемовин (ніколи не фіксувати свою позицію, завжди ховати свій реальний інтерес). Тому він завжди розумів що його бізнес-практики можуть закінчитись в’язницею.

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Це був головний мотив чому він намагався не переходити дорогу авторитетним представникам кримінального світу (бажаючі можуть поритись у історії прийняття закону про ворів у законі).

Багато років влада була заручником своєрідної «дилеми в’язня» (prisoner’s dilemma) – хто не в курсі, погугліть цей концепт

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У випадку ІВК дилема полягала у тому, що ланцюжок «дізнавач-слідчий-експерт-прокурор-суддя-суддя апеляції» могли діяти синхронно та доправити олігарха у в’язницю лише коли були б твердо переконані що інший далі у ланцюжку не обере «супер-приз», а виконає свою функцію. Якщо далі по ланцюжку буде зрада, олігарх у в‘язницю не потрапить, а натомість слід очікувати помсти кожному елементу ланцюжка, який на «супер-приз» не повівся.

Тому «дилема» призводила до того, що ланцюжок ніколи раніше до кінця не спрацьовував. Думаю навіть до середини не доходило. Він також був єдиним з олігархів, хто потенційно менше інших міг постраждати від закону про олігархів, адже з точку зору репутаційних втрат дна він досяг уже давненько і для будь-якого комплаєнсу уже був непрохідним і без закону. Це не виключає що окремі положення закону його все-одно обмежували, але ключовий ризик для нього однаково був з точки зору кримінального закону. При цьому тривалий час здавалося що більше американського, ніж українського – у Штатах «дилема в’язня» не працювала.

«Дилема в’язня» поступово почала давати збій на коротших ланцюжках, з меншою кількістю стейкхолдерів: «антиколомойський» закон, закон про олігархів, націоналізація Укрнафти та Укртатнафти тощо.

Тепер схоже вперше спрацював великий ланцюжок. У правоохоронців великі… (як казав класик, тем місце, яким чоловіки пишаються)

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Відео нижче я отримав у месенджері від ІВК у далекому 2020 році, до цього часу не розумію чи означало воно погрозу чи олігарх просто вирішив поділитися смішним відео (тоді вирішив що це і те, і інше одночасно). І так, воно з тік-току ще у той час)

Випереджаючи запитання – у ті часи він здається багато кому телефонував (а я тоді ще не перестав відповідати на дзвінки з незнайомих номерів), а у мене цікавився чи не хочемо ми продати заморожену в’язницю у Кременчуці. Це був би цікавий аукціон, але, на жаль, до нього не дійшли.

p.s. олігархи – об’єкт професійної зацікавленості, Мін’юст має певну роль у імплементації профільного закону, тому вимушений мати трохи розуміння про об’єкти регулювання.

p.p.s. забув про головний висновок: ніхто не застрахований від в’язниці, тому підтримуйте пенітенціарну реформу, думайте про майбутнє!