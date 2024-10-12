Головна Країна Політика
search button user button menu button

Колишній посол України в Німеччині пояснив, чому йому тепер «дуже гірко і боляче»

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Колишній посол України в Німеччині пояснив, чому йому тепер «дуже гірко і боляче»
Андрій Мельник вважає, що його німецька експертиза та контакти богли б бути затребуваними
фото з відкритих джерел

Андрій Мельник: Ніхто за два останні роки у нашому керівництві жодного разу так і не поцікавився моїм баченням справ на німецькому напрямку

Дипломат, нинішній посол України у Бразилії Андрій Мельник майже 12 років пропрацював послом у Німеччині та почувався там, як риба у воді. Однак, ніхто з керівництва за два останніх роки жодного разу так і не поцікавився його баченням справ на німецькому напрямку. Про це Андрій Мельник розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Особисто для мене це дуже боляче. Ніхто за два останні роки у нашому керівництві жодного разу так і не поцікавився моїм баченням і не спитав мою думку про те, як нам було б краще діяти на стратегічному німецькому напрямку. Це дуже гірко. У нас, зрештою, не так багато фахівців, які досконало знаються на німецькому напрямку, щоби нехтувати цією експертизою», – пояснив Мельник.

За словами дипломата, на жаль, сьогодні політичний маятник у ФРН коливається в протилежний від потрібного Україні бік. Допомога від цієї країни буде й надалі суттєво зменшуватися.

«Щодо мого повернення до Німеччини, то, як казав Геракліт, не можна двічі увійти в ту саму річку. Хоча у нашій практиці було чимало випадків, коли дипломати призначалися послами двічі в одну і ту ж країну. То ж я не став би нічого виключати на майбутнє. Never say never (ніколи не кажи ніколи)», – додав посол.

Нагадаємо, що посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтервʼю «Главкому» прокоментував чутки про те, що нібито його кандидатуру керівництво держави розглядає на посаду посла України при ООН.

Читайте також:

Теги: посол Андрій Мельник Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Колишній посол України в Німеччині пояснив, чому йому тепер «дуже гірко і боляче»
Колишній посол України в Німеччині пояснив, чому йому тепер «дуже гірко і боляче»
Зеленський підсумував результати візитів до чотирьох столиць Європи
Зеленський підсумував результати візитів до чотирьох столиць Європи
Облава ТЦК після концерту «Океану Ельзи». Соратник президента пояснив, чому це правильно
Облава ТЦК після концерту «Океану Ельзи». Соратник президента пояснив, чому це правильно
Кабмін сформував наглядові ради закупівельних агенцій Міноборони: хто туди ввійшов
Кабмін сформував наглядові ради закупівельних агенцій Міноборони: хто туди ввійшов
Зеленський відреагував на смерть української журналістки Рощиної в російському полоні
Зеленський відреагував на смерть української журналістки Рощиної в російському полоні
Зеленський про зустріч із Шольцом: Одна з найважливіших за час повномасштабної війни
Зеленський про зустріч із Шольцом: Одна з найважливіших за час повномасштабної війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
61K
Посол Андрій Мельник: Я знаю, як стався злив про «причетність» українців до підриву «Північного потоку – 2»
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2024
19K
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Командир спецпідрозділу Kraken розповів, який Буданов насправді

Новини

Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
Сьогодні, 15:08
Рейд ТЦК під час концерту в Києві та вибухи в Курчатові: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
В Україні прогнозують хмарно з проясненням: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога в Києві тривала менше години через зліт МіГ
Сьогодні, 00:07
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Через два роки після «п'яної» ДТП суд розпочав слухати справу доньки нардепа Ар'єва
Вчора, 17:47

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua