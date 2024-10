Колишній посол України в Німеччині пояснив, чому йому тепер «дуже гірко і боляче»

Андрій Мельник: Ніхто за два останні роки у нашому керівництві жодного разу так і не поцікавився моїм баченням справ на німецькому напрямку

Дипломат, нинішній посол України у Бразилії Андрій Мельник майже 12 років пропрацював послом у Німеччині та почувався там, як риба у воді. Однак, ніхто з керівництва за два останніх роки жодного разу так і не поцікавився його баченням справ на німецькому напрямку. Про це Андрій Мельник розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Особисто для мене це дуже боляче. Ніхто за два останні роки у нашому керівництві жодного разу так і не поцікавився моїм баченням і не спитав мою думку про те, як нам було б краще діяти на стратегічному німецькому напрямку. Це дуже гірко. У нас, зрештою, не так багато фахівців, які досконало знаються на німецькому напрямку, щоби нехтувати цією експертизою», – пояснив Мельник.

За словами дипломата, на жаль, сьогодні політичний маятник у ФРН коливається в протилежний від потрібного Україні бік. Допомога від цієї країни буде й надалі суттєво зменшуватися.

«Щодо мого повернення до Німеччини, то, як казав Геракліт, не можна двічі увійти в ту саму річку. Хоча у нашій практиці було чимало випадків, коли дипломати призначалися послами двічі в одну і ту ж країну. То ж я не став би нічого виключати на майбутнє. Never say never (ніколи не кажи ніколи)», – додав посол.

Нагадаємо, що посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтервʼю «Главкому» прокоментував чутки про те, що нібито його кандидатуру керівництво держави розглядає на посаду посла України при ООН.