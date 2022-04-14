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    США найімовірніше визнають дії РФ геноцидом проти українців – Нуланд

    Офіційне визнання займе чимало часу, проте з високою вірогідністю таке рішення буде прийнято - США найімовірніше визнають дії РФ геноцидом проти українців – Нуланд
    Офіційне визнання займе чимало часу, проте з високою вірогідністю таке рішення буде прийнято
    фото з відкритих джерел

    Звірства росіян на Київщині та інших окупованих територіях – це злочини проти людяності

    Україна разом з міжнародними партнерами фіксує всі злочини, які скоїли росіяни в Україні. Їхні звірства на Київщині та окупованих територіях претендують на те, щоб їх визнали геноцидом українців.

    Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд запевнила, що коли Джо Байден говорив про геноцид українців – це було від душі, а коли будуть зібрані усі необхідні докази, Сполучені Штати будуть готові визнати геноцид на офіційному рівні. Про це інформує CNN.

    «Те, що відбувається на землі, не є випадковістю. Це навмисне рішення Росії знищити Україну та її мирне населення», – заявила Нуланд.

    Вона додала, що процес збору доказів потребує часу, але це необхідно для процедури офіційного визнання геноциду.

    Нагадаємо, напередодні Байден вперше назвав геноцидом дії Кремля в Україні. Згодом він пояснив, чому назвав дії рашистів в Україні геноцидом.

    Також Зеленський подякував Байдену за позицію щодо війни в Україні.

    Крім того, Банкова відреагувала на слова Байдена про геноцид українців.

    Як відомо, до суду у Гаазі вже звернулися 42 країни через воєнні злочини РФ.

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    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден геноцид Вікторія Нуланд війна Україна злочини проти людяності населення окупація #stoprussia
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    США найімовірніше визнають дії РФ геноцидом проти українців – Нуланд