США найімовірніше визнають дії РФ геноцидом проти українців – Нуланд

Офіційне визнання займе чимало часу, проте з високою вірогідністю таке рішення буде прийнято

Звірства росіян на Київщині та інших окупованих територіях – це злочини проти людяності

Україна разом з міжнародними партнерами фіксує всі злочини, які скоїли росіяни в Україні. Їхні звірства на Київщині та окупованих територіях претендують на те, щоб їх визнали геноцидом українців.

Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд запевнила, що коли Джо Байден говорив про геноцид українців – це було від душі, а коли будуть зібрані усі необхідні докази, Сполучені Штати будуть готові визнати геноцид на офіційному рівні. Про це інформує CNN.

«Те, що відбувається на землі, не є випадковістю. Це навмисне рішення Росії знищити Україну та її мирне населення», – заявила Нуланд.

Вона додала, що процес збору доказів потребує часу, але це необхідно для процедури офіційного визнання геноциду.

Нагадаємо, напередодні Байден вперше назвав геноцидом дії Кремля в Україні. Згодом він пояснив, чому назвав дії рашистів в Україні геноцидом.

Також Зеленський подякував Байдену за позицію щодо війни в Україні.

Крім того, Банкова відреагувала на слова Байдена про геноцид українців.

Як відомо, до суду у Гаазі вже звернулися 42 країни через воєнні злочини РФ.

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