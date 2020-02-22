Коміка з «Ліги сміху» призначено главою районної державної адміністрації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комік Василь Гуменюк запам’ятався жартами про розмір жіночих грудей Скріншот з відео

Гуменюк балотувався на парламентських виборах від «Слуги народу», але не пройшов до Верховної Ради

Комік Василь Гуменюк, який виступав на проєкті «Ліга сміху», став головою Ярмолинецької РДА Хмельницької області. Найбільше актор запам’ятався жартами про розмір жіночих грудей.

Відповідне розпорядження президента України Володимира Зеленського від 20 лютого опубліковано на сайті глави держави.

«Призначити Гуменюка Василя Васильовича головою Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області», – йдеться у документі.

Гуменюк був учасником команди «Вінницькі», яка виступала на «Лізі сміху». Найбільше він запам’ятався в номері «Очі дівочі», в якому жартував про розмір жіночих грудей.

Комік балотувався на парламентських виборах від «Слуги народу», але не пройшов до Верховної Ради.