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Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Бізнес хвилює, щоб у нових законопроєктах, які стосуються мобілізації, не було положень, які можуть ускладнити процес бронювання, вказують у ЦТС
фото: Depositphotos

«Бізнес не повинен займатись невластивими для нього функціями»

Тема мобілізації набула особливого значення для бізнесу в останні місяці, коли територіальні центри комплектування значно підсилили мобілізацію безпосередньо на підприємствах. Через це все більше підприємств зіткнулися з дефіцитом працівників, який неможливо усунути – адже кожен, хто приходить працевлаштовуватися, відразу потрапляє в поле зору ТЦК. Саме тому Європейська бізнес асоціація закликала владу розробити нові, прозорі механізми мобілізації та бронювання працівників, пише Центр транспортних стратегій. 

«Коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію, ми повинні знати, що один воїн – це шість людей в цивільному житті, які сплачують податки», – приводить видання слова президента Володимира Зеленського.

Таким чином, додаткова мобілізація – це працівники, за рахунок яких буде утримуватися військо. Але цих працівників стає дедалі менше. На проблему звернули увагу в Європейській бізнес асоціації: там вказали, що багато підприємств не змогли здійснити бронювання через тривалість погодження поданих списків на бронювання. Водночас, очікувана додаткова мобілізація може лише підсилити кадровий голод у цивільній сфері. Тому бізнес хвилює, щоб у нових законопроєктах, які стосуються мобілізації, не було положень, які можуть ускладнити процес бронювання, вказують у ЦТС.

«У ЄБА висловила занепокоєння законопроєктом щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби №10378 та законопроєктом щодо посилення відповідальності за військові правопорушення №10379: запропоновані у них норми можуть призвести до зростання кількості «зарплат у конвертах» та неофіційного працевлаштування, відтоку іноземних інвестицій та суттєвого погіршення умов ведення бізнесу», – наголошують у ЦТС.

В ЕВА також підкреслили, що вручати повістки повинні «суто компетентні органи без наділення такими повноваженнями і інших структур або юридичних осіб, аби уникнути додаткового суттєвого навантаження, зловживань та плутанини».

Водночас, розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади у сфері мобілізації «не сприятиме керованості процесу через його децентралізацію». Так само, як і перекладення цих функцій на самі підприємства.

«Бізнес не повинен займатись невластивими для нього функціями. Генеральний штаб хоче, щоб директори підприємств роздавали повістки своїм працівникам. Але це не функція роботодавця – це функція працівників ТЦК.

Вони хочуть, щоб бізнес перевіряв реєстраційні дані працівників. Але бізнес не має для цього інструментів», – розповів виданню президент конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.

Теги: податки бізнес військові мобілізація

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