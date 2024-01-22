Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників

Бізнес хвилює, щоб у нових законопроєктах, які стосуються мобілізації, не було положень, які можуть ускладнити процес бронювання, вказують у ЦТС

«Бізнес не повинен займатись невластивими для нього функціями»

Тема мобілізації набула особливого значення для бізнесу в останні місяці, коли територіальні центри комплектування значно підсилили мобілізацію безпосередньо на підприємствах. Через це все більше підприємств зіткнулися з дефіцитом працівників, який неможливо усунути – адже кожен, хто приходить працевлаштовуватися, відразу потрапляє в поле зору ТЦК. Саме тому Європейська бізнес асоціація закликала владу розробити нові, прозорі механізми мобілізації та бронювання працівників, пише Центр транспортних стратегій.

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«Коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію, ми повинні знати, що один воїн – це шість людей в цивільному житті, які сплачують податки», – приводить видання слова президента Володимира Зеленського.

Таким чином, додаткова мобілізація – це працівники, за рахунок яких буде утримуватися військо. Але цих працівників стає дедалі менше. На проблему звернули увагу в Європейській бізнес асоціації: там вказали, що багато підприємств не змогли здійснити бронювання через тривалість погодження поданих списків на бронювання. Водночас, очікувана додаткова мобілізація може лише підсилити кадровий голод у цивільній сфері. Тому бізнес хвилює, щоб у нових законопроєктах, які стосуються мобілізації, не було положень, які можуть ускладнити процес бронювання, вказують у ЦТС.

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«У ЄБА висловила занепокоєння законопроєктом щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби №10378 та законопроєктом щодо посилення відповідальності за військові правопорушення №10379: запропоновані у них норми можуть призвести до зростання кількості «зарплат у конвертах» та неофіційного працевлаштування, відтоку іноземних інвестицій та суттєвого погіршення умов ведення бізнесу», – наголошують у ЦТС.

В ЕВА також підкреслили, що вручати повістки повинні «суто компетентні органи без наділення такими повноваженнями і інших структур або юридичних осіб, аби уникнути додаткового суттєвого навантаження, зловживань та плутанини».

Водночас, розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади у сфері мобілізації «не сприятиме керованості процесу через його децентралізацію». Так само, як і перекладення цих функцій на самі підприємства.

«Бізнес не повинен займатись невластивими для нього функціями. Генеральний штаб хоче, щоб директори підприємств роздавали повістки своїм працівникам. Але це не функція роботодавця – це функція працівників ТЦК.

Вони хочуть, щоб бізнес перевіряв реєстраційні дані працівників. Але бізнес не має для цього інструментів», – розповів виданню президент конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.