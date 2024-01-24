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Нардепи розповіли, яким має бути новий законопроєкт про мобілізацію

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардепи розповіли, яким має бути новий законопроєкт про мобілізацію
Депутати наголосили, що посилення ЗСУ має відбуватися шляхом справедливої мобілізації
фото з відкритих джерел

Законопроєкт має враховувати потреби ЗСУ, а також не порушувати прав людини

Законопроєкт про мобілізацію має готувати уряд, який повинен комунікувати з військовими, щоб врахувати у документі потреби ЗСУ. Також він не повинен суперечити Конституції і порушувати права людини, заявили в етері телемарафону заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від «Слуги народу» Єгор Чернєв і депутат від «Батьківщини» Вадим Івченко.

Чернєв зазначив, що комітет підтримав рішення уряду про відкликання законопроєкту про мобілізацію. «Він був «сирий». Ми зі свого боку запропонували низку положень, які мають бути змінені. Чому так довго вноситься? Це питання, мабуть, до Міноборони, бо вони погоджують всі ті питання, які ми пропрацьовували разом з ними в комітеті», – сказав він.

За словами Івченка, уряд вніс законопроєкт, до якого було «багато питань і у депутатів, і у міністрів, хоча на Кабміні за нього голосували».

«Приходили деякі міністри і просили, щоб ми були адвокатами деяких норм, які вони не змогли «протягнути» на засідання, зокрема міністр освіти, міністр внутрішніх справ. Законопроєкт був відкликаний з нашими правками», – сказав він. За словами нардепа, далі Міноборони має напрацювати новий законопроєкт.

Івченко підкреслив, що документ має пройти через урядовий комітет і його мають подати у Верховну раду, після чого розпочнеться робота на платформі комітету. Обидва нардепи зазначили, що новий законопроєкт не повинен суперечити Конституції і порушувати права людини.

«Норми нового законопроєкту не мають суперечити конституції і порушувати права людини і я хотів би, щоб це була спільна робота ВР і Кабміну, Міноборони», – сказав Чернєв.

Івченко зазначив, що такі законопроєкти має подавати Головнокомандувач або Уряд, і додав, що має відбуватися комунікація з військовими. Він наголосив, що посилення ЗСУ має відбуватися за рахунок справедливої мобілізації. Чернєв також висловив сподівання,  що у новому законопроєкті не буде норми про мобілізацію людей з інвалідністю ІІІ групи.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Як відомо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про мобілізацію. Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. 

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру 400-500 тис. мобілізованих уряду не подавало.

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Теги: депутат Міноборони Єгор Чернєв мобілізація Верховна Рада

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