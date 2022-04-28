Нардепи придумали, як забрати мандат у Медведчука

Окрім кума Путіна, мандат народного депутата можуть втратити інші члени ОПЗЖ Тарас Козак, Вадим Рабінович і Олександр Качний

Народні депутати з фракцій «Слуга народу» і «Голос» 27 квітня зареєстрували проєкт Постанови про втрату депутатського мандату деякими народними депутатами України. Про повідомляє «Главком».

Метою цього законопроєкту є «необхідність відновлення законності і справедливості у частині забезпечення неухильного дотримання присяги всіма чинними народними депутатами України і очищення лав народних обранців від державних зрадників».

Обранці нагадали, що кожен із народних депутатів перед вступом на посаду складає присягу на вірність Україні та її народу.

«Народні депутати України Віктор Медведчук, Тарас Козак, Вадим Рабинович, Олександр Качний протягом всієї політичної кар’єри, не приховували своєї проросійської позиції, і всі їх дії були спрямовані проти суверенітету і незалежності України, що є грубим порушення присяги народного депутата України. На сьогоднішній день, зокрема Медведчуку та Козаку, вже пред’явлена підозра у скоєнні державної зради», – сказано у пояснювальній записці до проєту постанови.

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Наразі вказана законодавча ініціатива потрапила до парламентського комітету.

Як відомо, в Україні триває 64-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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