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РФ оголосила в розшук Юлію Тимошенко

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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РФ оголосила в розшук Юлію Тимошенко
Юлію Тимошенко в Росії оголошено в розшук
фото: Юлія Тимошенко/Facebook

Міністерство внутрішніх справ РФ розшукує українську політикину за статтею кримінального кодексу

Російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук народну депутатку України Юлію Тимошенко. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на базу МВС РФ. 

В опублікованій картці вказані персональні дані Тимошенко та зазначено, що міністерство внутрішніх справ РФ розшукує її за статтею кримінального кодексу. При цьому номер або назва статті не вказані.

Юлію Тимошенко в Росії оголошено в розшук
Юлію Тимошенко в Росії оголошено в розшук
фото: російські ЗМІ

Політична партія «Батьківщина», яку очолює Тимошенко, поки не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, російське МВС також оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка за неназваними статтями. Однак згодом політики зникли з сайту розшуку МВС. 

Це не вперше, коли у РФ українських посадовців оголошують у розшук. Так, у березні суд у Москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту, його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

Серед інших – ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР МО Кирило Буданов та командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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Теги: розшук Юлія Тимошенко росія

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