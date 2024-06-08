РФ оголосила в розшук Юлію Тимошенко
Міністерство внутрішніх справ РФ розшукує українську політикину за статтею кримінального кодексу
Російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук народну депутатку України Юлію Тимошенко. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на базу МВС РФ.
В опублікованій картці вказані персональні дані Тимошенко та зазначено, що міністерство внутрішніх справ РФ розшукує її за статтею кримінального кодексу. При цьому номер або назва статті не вказані.
Політична партія «Батьківщина», яку очолює Тимошенко, поки не коментувала цю інформацію.
Нагадаємо, російське МВС також оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка за неназваними статтями. Однак згодом політики зникли з сайту розшуку МВС.
Це не вперше, коли у РФ українських посадовців оголошують у розшук. Так, у березні суд у Москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту, його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.
Серед інших – ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР МО Кирило Буданов та командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
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