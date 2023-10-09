Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. Україна провела успішну рятувальну операцію

Є інформація про можливу загибель українця в Секторі Газа

Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію – вивезли із міста Сдерот в Ізраїлі українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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«Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Також вдалося розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

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«Водночас з‘явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа. Перевіряємо», – додали в МЗС.

Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян.

Також є інформація про можливу загибель українця в Секторі Газа. МЗС очікує офіційного підтвердження.

Раніше повідомлялося, що за ніч 9 жовтня винищувачі, гелікоптери та артилерія ізраїльської армії вразили понад 500 військових цілей ХАМАСу та «Ісламського джихаду» в Секторі Гази.

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Також уночі відбулися атаки на командні центри. Постраждали сім командних центрів ХАМАС та командний центр Ісламського джихаду.