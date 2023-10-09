Головна Країна Політика
search button user button menu button

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. Україна провела успішну рятувальну операцію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. Україна провела успішну рятувальну операцію
Наслідки удару ХАМАСу по Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Є інформація про можливу загибель українця в Секторі Газа

Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію – вивезли із міста Сдерот в Ізраїлі українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Також вдалося розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

«Водночас з‘явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа. Перевіряємо», – додали в МЗС.

Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. 

Також є інформація про можливу загибель українця в Секторі Газа. МЗС очікує офіційного підтвердження.

Раніше повідомлялося, що за ніч 9 жовтня винищувачі, гелікоптери та артилерія ізраїльської армії вразили понад 500 військових цілей ХАМАСу та «Ісламського джихаду» в Секторі Гази.

Також уночі відбулися атаки на командні центри. Постраждали сім командних центрів ХАМАС та командний центр Ісламського джихаду.

Теги: МЗС Ізраїль українці Палестина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Терористична організація змусила Ізраїль думати, що не бажає збройного конфлікту
ХАМАС вів багаторічну кампанію з обману Ізраїлю – Reuters
Сьогодні, 08:40
Іран виступає на підтримку Палестини
Іран відповів на звинувачення у причетності до планування нападу на Ізраїль
Сьогодні, 07:46
ЦАХАЛ завдав ударів по будинках, де перебували терористи ХАМАС
Нічний удар по ХАМАСу: Ізраїль назвав кількість знищених об’єктів
Сьогодні, 08:12

Політика

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. Україна провела успішну рятувальну операцію
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. Україна провела успішну рятувальну операцію
Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю
Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю
МЗС уточнило інформацію про постраждалих українців в Ізраїлі
МЗС уточнило інформацію про постраждалих українців в Ізраїлі
«Великий наступ» росіян. Військовий експерт назвав ймовірний напрямок атаки
«Великий наступ» росіян. Військовий експерт назвав ймовірний напрямок атаки
Війна в Ізраїлі. Дмитро Ярош пояснив, на чиєму боці мають бути українці
Війна в Ізраїлі. Дмитро Ярош пояснив, на чиєму боці мають бути українці
Банкова пояснила, хто винен у бойових діях в Ізраїлі
Банкова пояснила, хто винен у бойових діях в Ізраїлі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Китай відреагував на події в Ізраїлі
55K
КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)
45K
В Україні випав перший сніг
14K
Помер один із найвідоміших котів України (фото)
13K
Російський борець розмістив відео з закликом «повністю знищити іудеїв і згодувати їхні тіла птахам»
12K
Батько побачив, як ХАМАС викрадає його доньку: моторошні кадри

Новини

Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Авіаудари по Сектору Гази й екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 04:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці – Генштаб
Вчора, 07:00
Війна в Ізраїлі та вибухи в окупованому Криму: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту