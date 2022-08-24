«У нас спільна боротьба». Тихановська емоційно звернулася до українців

«Незаконний режим ганебно втягнув нашу країну в цю війну, порушив обіцянки українському народу та зрадив білоруську державність»

Головна опозиціонерка білоруського диктатора Олександра Лукашенка Світлана Тихановська 24 серпня, на День Незалежності, звернулася до українців із вітанням. Вона акцентувала: самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко і його режим втягнули Білорусь у війну і зрадили білорусів, однак народ країни підтримує українців. Зокрема, добровольці з Білорусі боронять українську землю від загарбників пліч-опліч із ЗСУ.

Як відомо, у лавах ЗСУ воює білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського.

Повний текст звернення:

«Шановний президенте Зеленський! Шановні українці!

Від імені білорусів та Об’єднаного перехідного кабінету міністрів Білорусі вітаю вас із Днем Незалежності України! Цей день відгукується в серцях і душах усіх волелюбних білорусів. Сьогодні ви жертовно захищаєте і свою волю, і незалежність Європи. Наша країна Білорусь наразі поневолена, а російські загарбники з білоруської землі підступно нападають на мирні українські міста та села. Але білоруський народ, який у 2020 році зробив вибір на користь свободи, не матиме гноблення над собою вічно. Це підтверджують і білоруські солдати Збройних сил України, і наші відважні партизани, які зупиняли російські потяги, що рухалися в бік України.

Сьогоднішнє свято припадає на пів року від початку агресії Росії проти України. Ті антиукраїнські цілі, які декларував Кремль, та безжальність, неповага до людського життя і до всього українського, роблять цю боротьбу України боротьбою за справедливість, гідність, за свій дім.

Загроза незалежності Білорусі та України дійсно серйозна. Торгуючи білоруським суверенітетом заради збереження влади, незаконний режим ганебно втягнув нашу країну в цю війну, порушив обіцянки українському народу та зрадив білоруську державність. Ми вже знаємо, що для агресора Путіна Білорусь і Україна взагалі не повинні існувати як держави. І це робить нашу з вами боротьбу спільною. Адже без вільної України не буде вільної Білорусі, але без вільної від тиранії Білорусі не може бути тривалої безпеки для України та всієї Європи. Разом ми маємо подолати цей небезпечний етап, зупинити диктаторів і розпочати встановлення нових відносин між нашими державами, які базуватимуться на загальнолюдських цінностях, європейській перспективі та інтересах взаємної та регіональної безпеки.

На цьому шляху поруч з Україною стоїть демократична Білорусь, а самі білоруси щодня допомагають українцям відстоювати свою свободу. Ми віримо в перемогу України і продовжуватимемо підтримувати український народ у побудові майбутнього за власним вибором. І я вірю, що білоруси та українці точно будуть найкращими сусідами у вільному європейському просторі.

Слава Україні! Живе Білорусь!».

До слова, нещодавно Тихановська заявила про необхідність створення колективного органу для досягнення цілей нової Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні союзник Путіна Лукашенко цинічно побажав українцям «мирного неба».

Згодом на лицемірство диктатора відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він зауважив, що «схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти України».