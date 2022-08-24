Головна Світ Політика
search button user button menu button

«У нас спільна боротьба». Тихановська емоційно звернулася до українців

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«У нас спільна боротьба». Тихановська емоційно звернулася до українців
Опозиціонерка привітала українців з Днем Незалежності 
фото: Світлана Тихановська/Telegram 

«Незаконний режим ганебно втягнув нашу країну в цю війну, порушив обіцянки українському народу та зрадив білоруську державність» 

Головна опозиціонерка білоруського диктатора Олександра Лукашенка Світлана Тихановська 24 серпня, на День Незалежності, звернулася до українців із вітанням. Вона акцентувала: самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко і його режим втягнули Білорусь у війну і зрадили білорусів, однак народ країни підтримує українців. Зокрема, добровольці з Білорусі боронять українську землю від загарбників пліч-опліч із ЗСУ.

Як відомо, у лавах ЗСУ воює білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського.

Повний текст звернення:

«Шановний президенте Зеленський! Шановні українці!

Від імені білорусів та Об’єднаного перехідного кабінету міністрів Білорусі вітаю вас із Днем Незалежності України! Цей день відгукується в серцях і душах усіх волелюбних білорусів. Сьогодні ви жертовно захищаєте і свою волю, і незалежність Європи. Наша країна Білорусь наразі поневолена, а російські загарбники з білоруської землі підступно нападають на мирні українські міста та села. Але білоруський народ, який у 2020 році зробив вибір на користь свободи, не матиме гноблення над собою вічно. Це підтверджують і білоруські солдати Збройних сил України, і наші відважні партизани, які зупиняли російські потяги, що рухалися в бік України.

Сьогоднішнє свято припадає на пів року від початку агресії Росії проти України. Ті антиукраїнські цілі, які декларував Кремль, та безжальність, неповага до людського життя і до всього українського, роблять цю боротьбу України боротьбою за справедливість, гідність, за свій дім. 

Загроза незалежності Білорусі та України дійсно серйозна. Торгуючи білоруським суверенітетом заради збереження влади, незаконний режим ганебно втягнув нашу країну в цю війну, порушив обіцянки українському народу та зрадив білоруську державність. Ми вже знаємо, що для агресора Путіна Білорусь і Україна взагалі не повинні існувати як держави. І це робить нашу з вами боротьбу спільною. Адже без вільної України не буде вільної Білорусі, але без вільної від тиранії Білорусі не може бути тривалої безпеки для України та всієї Європи. Разом ми маємо подолати цей небезпечний етап, зупинити диктаторів і розпочати встановлення нових відносин між нашими державами, які базуватимуться на загальнолюдських цінностях, європейській перспективі та інтересах взаємної та регіональної безпеки.

На цьому шляху поруч з Україною стоїть демократична Білорусь, а самі білоруси щодня допомагають українцям відстоювати свою свободу. Ми віримо в перемогу України і продовжуватимемо підтримувати український народ у побудові майбутнього за власним вибором. І я вірю, що білоруси та українці точно будуть найкращими сусідами у вільному європейському просторі.

Слава Україні! Живе Білорусь!».

До слова, нещодавно Тихановська заявила про необхідність створення колективного органу для досягнення цілей нової Білорусі

Нагадаємо, сьогодні союзник Путіна Лукашенко цинічно побажав українцям «мирного неба».

Згодом на лицемірство диктатора відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він зауважив, що «схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти України».

Читайте також:

Теги: Білорусь Світлана Тихановська ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог веде бойові дії з метою покращення тактичного положення
Генштаб повідомив про загрози на кордоні з Білоруссю
22 серпня, 19:03
Помічено переміщення додаткових засобів ППО РФ на Волинському й Поліському напрямках
Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
21 серпня, 07:29
Білоруська влада вербує чоловіків для участі у бойових діях проти України
Розвідка повідомила, чи є загроза наземної операції з боку Білорусі
Сьогодні, 16:09

Політика

«Україні призначена місія з визволення світу»: звернення лідера закордонних чеченців (відео)
«Україні призначена місія з визволення світу»: звернення лідера закордонних чеченців (відео)
«Українців вбивають ні за що». Активісти Молдови прийшли до посольства РФ із бавовною (фото, відео)
«Українців вбивають ні за що». Активісти Молдови прийшли до посольства РФ із бавовною (фото, відео)
«У нас спільна боротьба». Тихановська емоційно звернулася до українців
«У нас спільна боротьба». Тихановська емоційно звернулася до українців
Невідомі замінували усі ТЦ Москви
Невідомі замінували усі ТЦ Москви
Британія відреагувала на пропозицію не видавати візи росіянам
Британія відреагувала на пропозицію не видавати візи росіянам
Генсекретар НАТО у привітанні українцям процитував вірш Шевченка
Генсекретар НАТО у привітанні українцям процитував вірш Шевченка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
У Запоріжжі, Дніпрі та Харкові пролунали вибухи (відео)
67K
СБУ провела обшук у підприємця, який надає послуги «Європейській солідарності». Партія зробила заяву
54K
Війна вступає в нову фазу, Україна перебирає на себе ініціативу – WSJ
52K
Радбез ООН провів засідання у зв'язку із ситуацією на Запорізькій АЕС
50K
Київська влада розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів
45K
Удар по Запоріжжю: ракета влучила в інфраструктурний об'єкт

Новини

Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Сьогодні, 18:05
Наша «Мрія»: приголомшливі кадри із Дня Незалежності-2021 (відео)
Сьогодні, 14:49
Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Сьогодні, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Сьогодні, 07:27
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту