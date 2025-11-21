Корупція в «Енергоатомі». Міністр економіки розказав, як уряд рятує компанію

Уряд готує низку рішень, які мають відновити довіру до «Енергоатома»

Кабінет міністрів змінить процедуру проведення конкурсів на посади членів наглядових рад компаній і вимог до кандидатів. Зокрема, після ухвалення рішення буде членів, а наглядова рада формуватиметься в повному обсязі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра економіки Олексія Соболева.

Мінекономіки розробило проєкт змін до постанов №142 і 143. Удосконалюється процедура відбору, запроваджується регламент номінаційного комітету, збільшується мандат міжнародних партнерів у процесі відбору, посилюються кваліфікаційні вимоги до членів наглядової ради, що відповідає стандартам ОЕСР.

За словами міністра, у минулій раді «Енергоатома» не вистачало фінансової експертизи, однак у новій будуть закриті різні профілі компетенцій. Крім того, нові люди зможуть одразу розпочати роботу і почати виконання своїх обов'язків щодо стабілізації ситуації у компанії, оскільки є можливість одразу страхувати професійну відповідальність членів ради.

Урядовець додав, що механізм, коли певне життєзабезпечення наглядової ради залежить від менеджменту (який наглядова рада має контролювати), має свої недоліки.

«Наразі ми спільно з партнерами досліджуємо міжнародний досвід на предмет централізації типових функцій: закупівля страхування професійної відповідальності, юридичних радників, послуг рекрутера тощо через єдиний орган (наприклад, Мінекономіки). Це дозволить запускати роботу новостворених наглядових рад швидше і додати їм більше незалежності та автономності», – додав він.

Соболев додав, що уряд хоче, аби нова наглядова рада компанії з першого дня могла повноцінно контролювати великі контракти, швидко реагувати на ризики і відновлювати довіру до «Енергоатома» – і всередині країни, і з боку міжнародних партнерів.

Крім того, уряд отримав пропозицію розглянути питання ініціювання змін щодо підпорядкування відповідального за антикор та безпеку безпосередньо наглядовій раді (як внутрішнього аудитора), а не керівництву компанії.

«Для нас важливо, щоб система корпоративного управління працювала так, аби держкомпанії були ефективними й прибутковими, мінімізували корупційні ризики та давали відчутний результат для економіки й людей», – пояснив очільник Мінекономіки.

До слова, уряд найближчим часом затвердить зміни до основних нормативно-правових актів, які регулюють порядок відбору членів наглядової ради. Відтепер профілі членів наглядової ради будуть подаватись наглядовою радою, а не власником, як було раніше. Крім того, іноземці в новій наглядовій раді «Енергоатома» точно будуть присутні.