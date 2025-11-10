Масштабна операція з викриття корупції у сфері енергетики: НАБУ розкрило деталі

За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

«15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації», – йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Правоохоронці наголошують, що деталі повідомлять згодом.

Нагадаємо, 10 листопада у ексміністра енергетики Германа Галущенка, а нині міністра юстиції, проводять обшуки детективи НАБУ. Про це повідомив Ярослав Железняк. За словами нардепа, також обшуки проходять в «Енергоатомі».

Зокрема, вранці, 10 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.