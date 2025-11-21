Головна Країна Політика
Хто замінить Милованова? Міністр економіки анонсував формування нової наглядової ради «Енергоатома»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Попередня наглядова рада державної компанії, що управляє усіма АЕС, була розпущена через корупційне розслідування НАБУ

Іноземці в новій наглядовій раді «Енергоатома» точно будуть присутні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра економіки Олексія Соболева.

Як наголосив міністр, уряд найближчим часом затвердить зміни до основних нормативно-правових актів, які регулюють порядок відбору членів наглядової ради. Відтепер профілі членів наглядової ради будуть подаватись наглядовою радою, а не власником, як було раніше. Соболев каже, що є також багато інших технічних змін, які повністю узгоджені з Міжнародним валютним фондом і з Європейським банком реконструкції та розвитку.

«Також ми плануємо процес оновлення статутів. Зокрема, буде внесена дуже важлива норма з погляду наших міжнародних партнерів: що всі ключові рішення, включаючи призначення голови правління, мають прийматись простою більшістю, а не кваліфікованою», – пояснив він.

Урядовець каже, що через скандал з «Енергоатомом» уряд вважав, що іноземці більш критичного ставитимуться до участі в конкурсі для обрання в наглядову раду компанії. «Ми вважали, що більшість людей з короткого списку тогорічного конкурсу в наглядову раду «Енергоатому» відмовляться брати участь у новому конкурсі, а насправді більшість погодилися. Люди все одно хочуть допомагати Україні, та чекають, коли їх покличуть», – додав міністр.

Нагадаємо, що НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом президент Київської школи економіки (KSE) та колишній міністр економіки Тимофій Милованов повідомив, що виходить з наглядової ради «Енергоатома». Він пропонував тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування та створити незалежний комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.

Як повідомлялося, глава уряду Юлія Свириденко заявила, що аудит НАЕК «Енергоатом» вже розпочався. Проміжні результати аудиту мають бути готові у грудні. Раніше Кабінет міністрів під час засіданні ухвалив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів компаній паливно-енергетичного комплексу. За словами глави уряду, ключова задача – оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору.

До слова, Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС не повинен надсилати Україні кошти, поки там «діє корумпована система та військова мафія».

Теги: корупція в Україні кадрові зміни Мінекономіки Енергоатом Операція «Мідас»

