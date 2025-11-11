Головна Країна Кримінал
Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні
Детективи задокументували передачу політику понад $1,2 млн та майже 100 тис. євро
фото: Facebook/Олексій Чернишов

Колишній урядовець фігурує в плівках НАБУ у справі про корупцію в енергетичній сфері

Колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, колишній урядовець фігурує в плівках НАБУ у справі про корупцію в енергетичній сфері. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася «пральня» керівником злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад $1,2 млн та майже 100 тис. євро готівкою

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. Також обшуки проходили в «Енергоатомі». Крім того, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У вівторок, 11 листопада, НАБУ оприлюднило нову прослушку. Під час операції «Мідас» детективи НАБУ встановили керівника злочинної організації – Карлсона. Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Крім того, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Геварою.

Теги: НАБУ корупція в Україні Олексій Чернишов підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

