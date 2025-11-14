Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Операція «Мідас». Коломойський уперше прокоментував звинувачення проти Міндіча

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Операція «Мідас». Коломойський уперше прокоментував звинувачення проти Міндіча
Коломойський каже, що слідкує за розслідуванням НАБУ
скріншот з відео «Стоп Корупції»

За словами бізнесмена, фігурант справи про корупцію в «Енергоатомі» «не тягне на главу мафії»

Бізнесмен Ігор Коломойський вперше прокоментував розслідування НАБУ про корупцію в «Енергоатомі», де фігурує Тимур Міндіч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Стоп Корупції».

Коломойський розповів, що слідкує за операцією «Мідас». Коментуючи причетність Міндіча, бізнесмен заявив, що той є «стрілочником», який «не тягне на главу мафії».

Бізнесмен додав, що раніше мав хороші стосунки з соратником президента. «Хоча кажуть, що це не професія, але він хороший хлопець», – розповів Коломойський.

На запитання журналістів, чи може розслідування щодо Міндіча якось вплинути або перетинатися з його справою, Коломойський це заперечив.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Як повідомлялося, проти Міндіча запроваджено 17 видів санкцій строком на три роки, а одна з них – позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення – діятиме безстроково. Зокрема, в указі вказано лише його ізраїльські документи.

Читайте також:

Теги: Операція «Мідас» Тимур Міндіч корупція в Україні Ігор Коломойський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операція «Мідас». Підсумки по гарячих слідах
Операція «Мідас». Підсумки по гарячих слідах
12 листопада, 11:38
Секретний ексрадник Галущенка виринув на «плівках» НАБУ
«Мы на пороге грандиозных перемен». Досьє на Рокета – ключового фігуранта плівок НАБУ Скандал
11 листопада, 15:40
За даними слідства, через столичний офіс вдалося відмити близько $100 млн
Операція «Мідас»: НАБУ та САП повідомили, як зловмисники відмивали гроші
10 листопада, 16:51
У внутрішньому спілкуванні зловмисники називали ексвіцепрем’єр-міністра Че Геварою
Операція «Мідас». НАБУ і САП задокументували передачу коштів ексвіцепрем’єру
11 листопада, 17:38
Міндіч та Цукерман потрапили до бази «Миротворець»
Міндіч та Цукерман потрапили до бази «Миротворець»
12 листопада, 17:49
Вищий антикорупційний суд узяв під варту Ігоря Миронюка
Операція «Мідас». Міненерго зробило заяву про фігуранта плівок НАБУ
Вчора, 15:22
До Тимура Міндіча прийшли детективи НАБУ
НАБУ прийшло з обшуками до співвласника «Кварталу 95» Міндіча – ЗМІ
10 листопада, 09:30
В Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ
Мін'юст підтвердив проведення слідчих дій у Галущенка
11 листопада, 12:27
Тимур Міндіч (ліворуч) та Олександр Цукерман є фігурантами розслідування НАБУ
Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана
Вчора, 11:09

Кримінал

Операція «Мідас». Коломойський уперше прокоментував звинувачення проти Міндіча
Операція «Мідас». Коломойський уперше прокоментував звинувачення проти Міндіча
Корупція у вугільній сфері: до суду направлено справу щодо ексзаступника міністра енергетики
Корупція у вугільній сфері: до суду направлено справу щодо ексзаступника міністра енергетики
Затримано іноземця, який наводив атаки РФ по енергооб’єктах біля Хмельницької АЕС
Затримано іноземця, який наводив атаки РФ по енергооб’єктах біля Хмельницької АЕС
Операція «Мідас». За двох працівниць «бек-офісу» внесено заставу
Операція «Мідас». За двох працівниць «бек-офісу» внесено заставу
Стало відомо, чому суд дозволив скандальній Крупі мандрувати двома областями
Стало відомо, чому суд дозволив скандальній Крупі мандрувати двома областями
На Полтавщині викрито нелегальний тютюновий завод
На Полтавщині викрито нелегальний тютюновий завод

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua