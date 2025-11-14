Операція «Мідас». Коломойський уперше прокоментував звинувачення проти Міндіча

Коломойський каже, що слідкує за розслідуванням НАБУ

За словами бізнесмена, фігурант справи про корупцію в «Енергоатомі» «не тягне на главу мафії»

Бізнесмен Ігор Коломойський вперше прокоментував розслідування НАБУ про корупцію в «Енергоатомі», де фігурує Тимур Міндіч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Стоп Корупції».

Коломойський розповів, що слідкує за операцією «Мідас». Коментуючи причетність Міндіча, бізнесмен заявив, що той є «стрілочником», який «не тягне на главу мафії».

Бізнесмен додав, що раніше мав хороші стосунки з соратником президента. «Хоча кажуть, що це не професія, але він хороший хлопець», – розповів Коломойський.

На запитання журналістів, чи може розслідування щодо Міндіча якось вплинути або перетинатися з його справою, Коломойський це заперечив.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Як повідомлялося, проти Міндіча запроваджено 17 видів санкцій строком на три роки, а одна з них – позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення – діятиме безстроково. Зокрема, в указі вказано лише його ізраїльські документи.