Справа «Мідас». Апеляція ВАКС залишила Фурсенка під арештом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Фурсенко наразі перебуває під вартою
фото: Суспільне

Наразі застава за Фурсенка не внесена

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід фігуранту справи про корупцію в енергетиці Ігорю Фурсенку (Рьошик). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду.

«19 листопада 2025 року колегія суддів АП ВАКС залишила без змін ухвалу слідчого судді ВАКС від 12.11.2025 про застосування до ще одного підозрюваного у справі НАЕК «Енергоатом» запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 95 млн застави строком на 60 днів», – йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає. У разі внесення застави на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків. Наразі застава не внесена, особа перебуває під вартою.

Нагадаємо, 12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку на псевдо Рьошик. Він є фігурантом справи про корупцію в «Енергоатомі». 

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Теги: корупція в Україні Вищий антикорупційний суд Операція «Мідас» Ігор Фурсенко

