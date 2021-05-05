На саміті G7 підтримали Україну і пообіцяли стежити за агресією РФ

«На полях» саміту G7 обговорили Росію, Україну, а також ситуацію в Чаді, Камеруні і Лівані

На саміті «Великої сімки« в Лондоні підтвердили підтримку суверенітету України. Держсекретар США і глави МЗС Німеччини і Франції продовжать стежити за російською агресією. Про це йдеться на сайті Держдепу США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан «на полях» саміту G7 обговорили Росію, Україну, а також ситуацію в Чаді, Камеруні і Лівані.

«Держсекретар і міністр закордонних справ також підтвердили незмінну підтримку суверенітету України з боку США і Франції, погодилися уважно стежити за агресією Росії проти України», – наголошується в повідомленні.

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас і держсекретар США також обговорили Україну і «Північний потік–2». Міністр закордонних справ Німеччини підкреслив важливість підтримки України перед обличчям агресії РФ.

«Держсекретар США також висловив рішучу опозицію газопроводу «Північний потік–2». Держсекретар і Маас підкреслили важливість трансатлантичного співробітництва перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.

Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.

«Президент Байден уже давно, ще з часів, коли він не був президентом, говорить, що якщо Росія вирішить діяти нерозсудливо чи агресивно, ми дамо відповідь», – сказав він.