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    Політика

    Кремль готується «узаконити» окупацію Донбасу

    Кремль готується «узаконити» окупацію Донбасу

    У внутрішньополітичному блоці АП країни-окупантки є установка бути готовими до проведення референдумів до серпня

    Адміністрація російського диктатора хоче, щоб спільники окупантів на сході України були готові до проведення незаконних «референдумів» до серпня. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

    За словами джерел, у внутрішньополітичному блоці АП країни-окупантки є установка бути готовими до проведення референдумів до серпня.

    Це опосередковано підтверджують і слова співрозмовника видання у політтехнологічних колах: за його інформацією, зараз іде набір фахівців, які готові працювати на територіях «ЛНР» та «ДНР», хоча подробиці майбутньої роботи не розкриваються».

    Джерело пропагандистського видання зазначає, що від того моменту, як технологи розпочнуть роботу, до референдуму – якщо він справді відбудеться – має пройти не менше місяця.

    За його словами, у Кремлі навряд чи захочуть поєднувати «плебісцити» з Єдиним днем голосування 11 вересня, оскільки це може надати подіям «непотрібного значення».

    Нагадаємо, раніше рашисти вибовкали, коли збираються приєднати Донбас і Херсонщину до Росії. Також повідомлялося, що окупанти призначили на вересень референдум про анексію Донеччини.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кремль готується «узаконити» окупацію Донбасу