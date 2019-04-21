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    Кучма дав пораду майбутньому президенту

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    <p>Кучма порадив майбутньому главі держави &laquo;менше обіцяти і більше робити&raquo;</p> - Кучма дав пораду майбутньому президенту

    Кучма порадив майбутньому главі держави «менше обіцяти і більше робити»

    Фото: Facebook Дарки Оліфер

    Переможцю виборів Кучма побажав «насамперед, бути чесним щодо наданих людям обіцянок»

    Другий президент України Леонід Кучма проголосував на виборах президента 21 квітня. На дільницю він прийшов разом з дружиною.

    Про це у Facebook повідомила прес-секретар Кучми Дарка Оліфер.

    Вона зазначила, що переможцю виборів Кучма побажав «насамперед, бути чесним щодо наданих людям обіцянок».

    «Згадуючи попередні роки і те, що дістанеться з завтрашнього дня, після інавгурації, новому президенту, то мені його трошки навіть жаль. Добре розумієте: війна, якій не видно кінця, розділена Україна, економіка на грані дефолту», - сказав екс-президент.

    Кучма порадив майбутньому главі держави «менше обіцяти і більше робити».

    Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

    Станом на 11 годину ранку під час другого туру виборів президента проголосували 17% виборців по всій Україні.

    Шоумен Володимир Зеленський вже проголосував на виборах.

    Президент Петро Порошенко з родиною побував на богослужінні з нагоди Вербної неділі, а потім прибув на виборчу дільницю.

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