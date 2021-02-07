Кулеба розповів, чому затягується призначення керівника місії при НАТО

Навмисного зволікання з призначенням посла при НАТО немає, запевняє глава МЗС

Україна працює над призначенням глави місії України при НАТО.

Про це розповів глава українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Він зазначив, що зараз є кандидатура, яка розглядається і її опрацьовують в Офісі президента України.

«Зараз на розгляд президента внесена кандидатура, в Офісі президента вона опрацьовується. Це певний процес. І як тільки ми отримаємо погодження, ми запустимо всі ці процедури. Але жодного системного, злонавмисного зволікання з призначенням посла при НАТО немає. Просто іноді так складаються обставини», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готовий поговорити з новим президентом США Джо Байденом на тему членства України в НАТО та розповів, про що поцікавився у новообраного очільника Америки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою. Однак, категорично заявляє, що не дозволить Китаю або кому-небудь іншому купувати контрольний пакет акцій «Мотор Січі».