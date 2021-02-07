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    Політика

    Кулеба розповів, чому затягується призначення керівника місії при НАТО

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    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба&nbsp; - Кулеба розповів, чому затягується призначення керівника місії при НАТО
    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 

    Навмисного зволікання з призначенням посла при НАТО немає, запевняє глава МЗС

    Україна працює над призначенням глави місії України при НАТО.

    Про це розповів глава українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю «Радіо Свобода».

    Він зазначив, що зараз є кандидатура, яка розглядається і її опрацьовують в Офісі президента України.

    «Зараз на розгляд президента внесена кандидатура, в Офісі президента вона опрацьовується. Це певний процес. І як тільки ми отримаємо погодження, ми запустимо всі ці процедури. Але жодного системного, злонавмисного зволікання з призначенням посла при НАТО немає. Просто іноді так складаються обставини», – сказав Кулеба.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готовий поговорити з новим президентом США Джо Байденом на тему членства України в НАТО та розповів, про що поцікавився у новообраного очільника Америки. 

    Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою. Однак, категорично заявляє, що не дозволить Китаю або кому-небудь іншому купувати контрольний пакет акцій «Мотор Січі».

    Теги: МЗС дипломатія НАТО кадрові зміни Україна президент Дмитро Кулеба
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