Загострення на Донбасі: двоє військових загинули, четверо поранені

Вогонь вели з мінометів, протитанкових керованих комплексів, гранатометів та стрілецької зброї

Командування Об’єднаних сил висловило співчуття рідним та близьким загиблих

Станом на 17 годину 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це ідеться у повідомленні пресцентру штабу ООС.

Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям.

Четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості та перебувають у лікувальних закладах. Командування Об’єднаних сил висловило щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Так, російські окупаційні війська обстріляли Новотроїцьке, Щастя, Старогнатівку, Кримське, Мар'їнку, Новоселівку, Новогнатівку, Світлодарськ, Травневе, Лобачеве, Південне, Луганське, Авдіївку, Гранітне, Болотене, Водяне, Широкине, Миронівський, Опитне, Нью-Йорк, Лопаскине, Новолуганське, Станицю Луганську, Причепилівку, Сизе, Новогригорівку, Троїцьке, Старий Айдар, Шуми, Зайцеве, Богданівку.

Вогонь вели з мінометів різного калібру, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

«Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога», – сказано у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у зоні ООС 19 лютого внаслідок обстрілу загинув український розвідник, капітан Андрій Сидоров.

Як повідомлялося, 19 лютого російські окупанти 19 разів порушили режим припинення вогню, 16 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Через обстріли терористів загинув український захисник.

Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем. Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 66 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Нагадаємо, президента України Володимира Зеленського вітали стоячи і гучними оплесками на Мюнхенській безпековій конференції.

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