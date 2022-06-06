  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
  4. Російська влада масово закуповує місця для поховань людей
рус
    У світі

    Російська влада масово закуповує місця для поховань людей

    Алея загиблих в Україні військових із Забайкалля, Борзя - Російська влада масово закуповує місця для поховань людей
    Алея загиблих в Україні військових із Забайкалля, Борзя
    фото: Сибір. Реалії

    У Хабаровському краї замовили 700 місць для поховань

    В Росії держава масово закуповує місця для поховань людей. Це роблять у різних містах країни. На порталі держзакупівель з'явилися сотні лотів на організацію поховань, виявили журналісти Telegram «Можем объяснить».

    Могили здебільшого закуповують для людей, які не мають родичів або їхні сім'ї не можуть оплатити похорон. У попередні роки закупівель подібних масштабів не було.

    У Хабаровському краї замовили 700 місць для поховань. Ціна свідчить, що їх організовують нашвидкуруч. Подібний контракт був і п'ять років тому, однак тоді закупили 120 могил.

    У Красноярську РФ закупила близько 100 могил, У Копійському районі Челябінської області – 37, а в Карелії – 39.

    Водночас у Мурманську кількість замовлених поховань не зазначена. У документі йдеться, що їх«планують чергами».

    Раніше BBC встановило місця масових поховань російських окупантів.

    Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні приблизно 30 350 військовослужбовців.

    Британська розвідка повідомляє, що армія рашистів зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки в ході вторгнення в Україну. Це призведе до подальшого зниження бойового духу армії.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація похорон #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російська влада масово закуповує місця для поховань людей