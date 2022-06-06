Російська влада масово закуповує місця для поховань людей

У Хабаровському краї замовили 700 місць для поховань

В Росії держава масово закуповує місця для поховань людей. Це роблять у різних містах країни. На порталі держзакупівель з'явилися сотні лотів на організацію поховань, виявили журналісти Telegram «Можем объяснить».

Могили здебільшого закуповують для людей, які не мають родичів або їхні сім'ї не можуть оплатити похорон. У попередні роки закупівель подібних масштабів не було.

У Хабаровському краї замовили 700 місць для поховань. Ціна свідчить, що їх організовують нашвидкуруч. Подібний контракт був і п'ять років тому, однак тоді закупили 120 могил.

У Красноярську РФ закупила близько 100 могил, У Копійському районі Челябінської області – 37, а в Карелії – 39.

Водночас у Мурманську кількість замовлених поховань не зазначена. У документі йдеться, що їх«планують чергами».

Раніше BBC встановило місця масових поховань російських окупантів.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні приблизно 30 350 військовослужбовців.

Британська розвідка повідомляє, що армія рашистів зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки в ході вторгнення в Україну. Це призведе до подальшого зниження бойового духу армії.