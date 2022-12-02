Ліквідувати уряд та вбивати людей: Банкова розкрила плани Путіна на початку війни

Керівництво РФ були переконані, що зможуть захопити центр України, убити керівництво держави та ще десятки тисяч людей

Банкова провела попередній аналіз документів про так звану «спеціальну військову операцію», яку Росія розпочала проти України. У Кремлі думали, що зможуть захопити центр України, убити керівництво держави та ще десятки тисяч людей. Про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк у четвер, 1 грудня, на своєму акаунті у Twitter.

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За його словами, російські окупанти планували висвітлити це як «визволення».

Після перемоги України над агресором ці факти досліджуватиме міжнародний трибунал для притягнення Росії до відповідальності.

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«Попередній аналіз документів «про початок СВО» говорить, що Росія планувала захопити центр Україну, знищити уряд, убити людей (Буча скрізь), прибрати сліди й видати це у ЗМІ як «визволення». Після перемоги України ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал», – написав Подоляк.

Pre-analysis of "special military operation" documents shows: RF planned to seize central 🇺🇦, eliminate government, kill people (Bucha everywhere), clean up traces & pass it off to media as "liberation". After 🇺🇦 victory, these evidences will be examined by international tribunal — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 1, 2022

Раніше Генштаб назвав пріоритети Росії у війні проти України.

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Відзначимо, що президент США Джо Байден вважає реальними переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, але тільки якщо він має намір закінчити війну проти України.

Нагадаємо, Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях.

Також Олаф Шольц розповів, що Європа може повернутися до «мирного порядку» з РФ.