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Ліквідувати уряд та вбивати людей: Банкова розкрила плани Путіна на початку війни

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ліквідувати уряд та вбивати людей: Банкова розкрила плани Путіна на початку війни
Окупанти хотіли втопити Україну в крові
фото: EPA

Керівництво РФ були переконані, що зможуть захопити центр України, убити керівництво держави та ще десятки тисяч людей

Банкова провела попередній аналіз документів про так звану «спеціальну військову операцію», яку Росія розпочала проти України. У Кремлі думали, що зможуть захопити центр України, убити керівництво держави та ще десятки тисяч людей. Про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк у четвер, 1 грудня, на своєму акаунті у Twitter.

За його словами, російські окупанти планували висвітлити це як «визволення».

Після перемоги України над агресором ці факти досліджуватиме міжнародний трибунал для притягнення Росії до відповідальності.

«Попередній аналіз документів «про початок СВО» говорить, що Росія планувала захопити центр Україну, знищити уряд, убити людей (Буча скрізь), прибрати сліди й видати це у ЗМІ як «визволення». Після перемоги України ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал», – написав Подоляк.

Раніше Генштаб назвав пріоритети Росії у війні проти України.

Відзначимо, що президент США Джо Байден вважає реальними переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, але тільки якщо він має намір закінчити війну проти України.

Нагадаємо, Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях.

Також Олаф Шольц розповів, що Європа може повернутися до «мирного порядку» з РФ.

Читайте також: Банкова розповіла, що необхідно ЗСУ для звільнення Криму
Теги: уряд вбивство Україна росія путін війна

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