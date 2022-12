Ліквідувати уряд та вбивати людей: Банкова розкрила плани Путіна на початку війни

Банкова провела попередній аналіз документів про так звану «спеціальну військову операцію», яку Росія розпочала проти України. У Кремлі думали, що зможуть захопити центр України, убити керівництво держави та ще десятки тисяч людей. Про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк у четвер, 1 грудня, на своєму акаунті у Twitter.

За його словами, російські окупанти планували висвітлити це як «визволення».

Після перемоги України над агресором ці факти досліджуватиме міжнародний трибунал для притягнення Росії до відповідальності.

«Попередній аналіз документів «про початок СВО» говорить, що Росія планувала захопити центр Україну, знищити уряд, убити людей (Буча скрізь), прибрати сліди й видати це у ЗМІ як «визволення». Після перемоги України ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал», – написав Подоляк.

Pre-analysis of "special military operation" documents shows: RF planned to seize central 🇺🇦, eliminate government, kill people (Bucha everywhere), clean up traces & pass it off to media as "liberation". After 🇺🇦 victory, these evidences will be examined by international tribunal