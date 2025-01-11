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ICC Ukraine оцінив наслідки звільнення міністра енергетики для галузі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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ICC Ukraine оцінив наслідки звільнення міністра енергетики для галузі
Народні депутати ініціювали звільнення міністра енергетики Германа Галущенка
фото з відкритих джерел

10 січня народні депутати зареєстрували постанову про звільнення міністра Галущенка

У разі звільнення міністра енергетики Германа Галущенка енергетична галузь опиниться в управлінському ступорі. Про це заявив віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

Він розповів, що у пʼятницю народні депутати зареєстрували постанову про звільнення міністра Галущенка. Міністра звинувачують у корупції. «Мене важко віднести до адвокатів або, тим паче, прихильників Міністра енергетики. Але ініціативу його звільнення в період проходження опалювального зимового періоду вважаю авантюрою чистої води», – наголосив Трохимець.

Він підкреслив, що для початку корупція має бути доведена судом, або хоча б розслідуватися правоохоронними органами.

«Звільнення Міністра спричинить управлінський ступор в галузі в той період, коли ті чи інші рішення мають прийматися. Я сам працював у великих структурах, в тому числі і державних, і можу відповідально заявити – якщо там не буде начальника, все просто стане. Такі реалії українського державного управління», – пояснив Трохимець.

У підсумку експерт сказав, що перш за все потрібно подумати про наслідки звільнення міністра в розпал опалювального сезону.

«Щоб не опинитися в руїнах і в холодних оселях, перш ніж особисті образи реалізовувати в проектах постанов Верховної Ради про звільнення Міністра енергетики під час зими, слід подумати про наслідки, які можуть настати», – підсумував Трохимець.

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Теги: звільнення міністр Герман Галущенко

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