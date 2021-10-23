Загравання з антивакцинаторами? Соціолог пояснив, чому топові політики не закликають щеплюватися

2 березня президент Зеленський публічно вакцинувався. Однак, як зауважують експерти, це був його єдиний особистий крок щодо популяризації вакцинації серед українців

«Що б влада не зробила – навіть заклики до вакцинації – це викликає гнів і критику з боку населення», – Грушевський

Вітчизняні політичні діячі утримуються від активних закликів до своїх виборців вакцинуватися, оскільки не хочуть втрачати ту частину свого електорату, яка скептично ставиться до щеплень. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник соціологічних і політичних досліджень КМІС Антон Грушевський.

«Ті ж Петро Порошенко і Юлія Тимошенко як політики загальнонаціонального рівня могли б приділяти увагу у соцмережах таким закликам. Але вони цього не роблять, оскільки якась частина їхніх виборців – вакциноскептики, а політикам не хочеться втрачати електоральну базу. До того ж, якщо опозиція прийде до влади, вона отримує таке саме критично налаштоване населення», – пояснив соціолог, додавши, що при цьому представники опозиційних сил не відмовляють собі у можливості критикувати владу за провал кампанії із вакцинації.

Загалом, на думку Антона Грушевського, якби проблема пандемії спіткала будь-якого іншого президента України, результати з довірою до вакцинації навряд би суттєво відрізнялися.

«В умовах, коли вигідно утримувати кризу довіри до державних інституцій, яка активно підтримується у соцмережах, навіть політик із великим рейтингом довіри нічого не зміг би зробити», – зазначив Грушевський.

Раніше Радуцький зазначив, що заядлі антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус. «Слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.

Російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, скільки нардепів досі невакциновані.