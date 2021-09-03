Льовочкін та інші депутати ОПЗЖ прилетіли до Полтави, але їх не випустили з літака

Компанія депутатів ОПЗЖ намагалася приземлитися в аеропорту Полтави, що перебуває на реконструкції, але їм не дозволили покинути борт

Полтава розвернула на Харків літак, який віз на борту Льовочкіна і його друзів до могили хасидського рабина Альтер Ребе у Гадячі

Сьогодні, близько 11:30, в аеропорту «Полтава» приземлився борт компанії Windrose Airlines. Служба безпеки аеропорту, разом із правоохоронцями, заблокували дорогу літаку на руліжну смугу. Пасажири не мали змогу висадитися на землю, після чого літак розвернувся і знову піднявся в небо та полетів у бік Харкова. Про це пише видання «Полтавщина».

Спочатку у мережі ширилися чутки, що на борту було 9 народних депутатів, зокрема – один із лідерів партії «ОПЗЖ» Сергій Льовочкін. Такий візит пов’язували із вчорашнім затриманням на хабарі голови фракції «За майбутнє» Євгена Диканя. Пізніше джерела ЗМІ назвали імена тих, хто був на боргу.

Власне, це нардеп Сергій Льовочкін, його дружина Зінаїда Кубар, колишній співробітник УБОПу та депутат Київської міськради під «ОПЗЖ» Олександр Плужник, екс-нардеп Ігор Калєтнік. Разом з ними були Володимир Вітько, Наталія Вітько, Сергій Буряк, Олена Сажко, Олександр Волков, Алла Ахметова, Олександр Мутель, Мая Радченко.

Фото: Полтавщина

Детальніше про ситуацію розповів голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

«Нам було повідомлено, що з Києва вилітає борт акціонерного товариства «Роза вітрів» для того, щоби здійснити посадку у Полтаві. Від 30 серпня до нас надійшов запит, з тим, щоби ми прийняли борт із 15 пасажирами. Через те, що аеропорт знаходиться у стані реконструкції, у нас немає ліцензії на прийом бортів із пасажирами, тому ми дали відмову. Ми повідомили, що можемо прийняти лише пустий борт без пасажирів. «Роза Вітрів» із цим погодилася та направила нам лист, що борт буде порожній, без пасажирів», - повідомив Синєгубов.

Коли борт приземлився, до нас надійшла інформація по лінії СБУ, що на борту є люди й в тому числі народні депутати України. Борт дійсно сів, але на руліжну смугу його не пропустили, бо не маємо права. Перш за все, це безпека людей.

Були проведені перемовини із людьми. Співробітники аеропорту пояснили, що дійсно ми не маємо можливості фізично і юридично приймати борти з пасажирами. Після того, як з’ясували всі обставини, було прийнято рішення про те, що борт буде злітати знову і висадка в аеропорту Полтави відбуватися не буде.

Заступник директора КП «Аеропорт-Полтава» Юрій Колісник повідомив: «Ми отримали заяву на зустріч повітряного судна ATR 72 із 15 пасажирами на борту. Оскільки у нас ще сертифікатів на прийом повітряного судна із пасажирами немає, нам не дано право на пасажирські перевезення. Аеропорт надав відповідь, що не приймає сертифікати на авіаційні перевезення. На другий день компанія дала відповідь, що літак буде без пасажирів. Ми дали підтвердження. Сьогодні зранку, коли ми побачили, що тут стоїть автобус, й машини, які зустрічають пасажирів, ми почали з’ясовувати обставини. Спочатку авіакомпанія не могла нічого сказати, але коли літак вилітав, вони сказали, що с пасажирам. На це я сказав: ми не приймемо і заблокуємо смугу, викличемо наряди поліції, що і було зроблено».

На питання про мету візита нардепа і його компанії в Полтаву, Олег Синєгубов відповів: «За нашою інформацією, люди мали їхати до єврейського центру хасидизму, який знаходиться у місті Гадяч. Ми спостерігали автобус, який мав зустріти цих людей. Запропонували полетіти назад в Бориспіль чи у Харків».

За даними сервісу FlightRadar24, літак компанії Windrose Airlines о 12:40 вилетів з полтавського аеропорту та приземлився у Харкові о 13:12.

У Гадячі знаходиться центр хасидизму «Адмор Азакен». Його збудували поруч із єврейським кладовищем відомого хасидського рабина Шнеура Залмана, якого також називають Альтер Ребе. Масові приїзди до Гадяча паломників відбуваються в день народження засновника хасидизму – 31 серпня та в останню декаду вересня – коли святкується єврейський новий рік.

Зазначимо, що очевидці бачили на вулицях 23 вересня та Героїв Сталінграду бойову машину БТР-80, який поїхав у бік траси Київ – Харків. Не будемо стверджувати, що це пов’язано із блокуванням літака, однак, спецпідрозділи у цій операції були залучені.