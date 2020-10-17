Національна спілка письменників на Львівщині підтримала «Слугу народу»



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Львівська обласна організація Національної спілки письменників України виступила із заявою

«Не зачиняймо дверей, у які увійшла надія», – звернення письменників

Наблизившись до дати проведення виборів до місцевих органів влади, проаналізувавши та зваживши усі «за» і «проти», ми дійшли до висновку, що на Львівщині гідно представлятиме місцеву владу команда партії «Слуги народу».

З такою заявою виступила Львівська обласна організація Національної спілки письменників України.

«Ми, українські письменники, залишаємось чи не єдиним суспільним прошарком, якому сповна довіряють люди. Своїми патріотичними творами ми закликаємо наших громадян перейнятися почуттям любові до рідного краю, усвідомленням гордості за те, що належимо до великої української нації», – заявив голова Львівської обласної організації Національної спілки письменників України Ігор Гургула.

Нагадаємо, кандидатом у мери від «слуг» до Львівської міської ради став військовий лікар, полковник медичної служби Тарас Кльофа. Він був обраний у нинішню міськраду від «Самопомочі», але цього року вийшов з мерської фракції. Кльофа намагатиметься протягнути непопулярну на Львівщині «Слугу народу» до міської ради.

Заява письменників Львівщини викликала неабияке обурення у мережі.

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